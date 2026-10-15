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Ceturtdiena, 15. oktobris, 2026 13:08

No 18. līdz 28. oktobrim Lielvārdē jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi

OgreNet
No 18. līdz 28. oktobrim Lielvārdē jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi
Foto: Google maps
Ceturtdiena, 15. oktobris, 2026 13:08

No 18. līdz 28. oktobrim Lielvārdē jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi

OgreNet

Autovadītājiem, kuri ikdienā mēro ceļu caur Lielvārdi, nākamnedēļ nāksies rēķināties ar pamatīgām izmaiņām un apbruņoties ar pacietību. No 18. līdz 28. oktobrim notiks remontdarbi uz Rembates ielas dzelzceļa pārbrauktuves. To laikā satiksme tiks būtiski ierobežota.

"Latvijas dzelzceļš" informē, ka saistībā ar plānotajiem remontdarbiem no 18. oktobra plkst. 16.00 līdz 24. oktobra plkst. 12.00. dzelzceļa pārbrauktuve transporta kustībai tiks slēgta, bet
26., 27. un 28. oktobrī no plkst. 09.00 līdz plkst. 20.00 pārbrauktuve transporta kustībai tiks daļēji atvērta – kustību organizēs pa vienu braukšanas joslu.

Kājāmgājēju un velosipēdistu kustība remontdarbu laikā netiks ierobežota, taču cilvēki aicināti būt vērīgi un pārbrauktuvi šķērsot uzmanīgi.

Tuvākās pārbrauktuves apbraukšanai uz A6 Rīga-Daugavpils šosejas: Lēdmanes ielas dzelzceļa pārbrauktuve Lielvārdē un Ķeguma dzelzceļa pārbrauktuve.

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