No 18. līdz 28. oktobrim Lielvārdē jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi

"Latvijas dzelzceļš" informē, ka saistībā ar plānotajiem remontdarbiem no 18. oktobra plkst. 16.00 līdz 24. oktobra plkst. 12.00. dzelzceļa pārbrauktuve transporta kustībai tiks slēgta, bet
26., 27. un 28. oktobrī no plkst. 09.00 līdz plkst. 20.00 pārbrauktuve transporta kustībai tiks daļēji atvērta – kustību organizēs pa vienu braukšanas joslu.
Kājāmgājēju un velosipēdistu kustība remontdarbu laikā netiks ierobežota, taču cilvēki aicināti būt vērīgi un pārbrauktuvi šķērsot uzmanīgi.
Tuvākās pārbrauktuves apbraukšanai uz A6 Rīga-Daugavpils šosejas: Lēdmanes ielas dzelzceļa pārbrauktuve Lielvārdē un Ķeguma dzelzceļa pārbrauktuve.