Sakarā ar Ziemassvētku tirdziņu, no 22. decembra plkst. 12.00 līdz 23. decembra 23.00 būs slēgts Jūlija Alberta Marsona laukumspie Ogres dzelzceļa stacijas. Šajā laika posmā aicinām automašīnas novietot citās, tuvumā esošajās auto stāvvietās. Informējam, ka, sākot no 23. decembra pulksten 14.00, satiksmes kustība pa Skolas ielu posmā gar Jūlija Alberta Marsona laukumu varētu būt apgrūtinoša.


Ziemassvētku tirdziņš Jūlija Alberta Marsona laukumā norisināsies 23. decembrī no pulksten 16.00 līdz 21.00 un tajā varēs iegādāties amatu meistaru darinājumus, pārtikas produktus un citus ražojumus sev un saviem mīļajiem.


Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemiloģiskās drošības noteikumiem, ieeja tirgū tikai ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sadarbspējīgo sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu! Bērniem no 12 gadu vecuma nepieciešams vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sadarbspējīgais sertifikāts, vai pēdējo 72h laikā veikts skolas skrīninga tests kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Visiem apmeklētājiem no 7 gadu vecuma pasākuma norises vietā jālieto sejas aizsargmaskas!

