Svētdien un nākamās nedēļas sākumā gaiss kļūs nedaudz vēsāks, naktī uz pirmdienu termometra stabiņš vietām var noslīdēt līdz -4 grādiem. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļu puses.
Sākot ar ceturtdienu, laikapstākļus bieži noteiks cikloni, tādēļ gaidāms brāzmains vējš un nokrišņi - lietus, sniegs un krusa. Iespējami stipri nokrišņi un īslaicīga sniega sega.
Vēsākajās dienās maksimālā gaisa temperatūra visā valstī būs zemāka par +10 grādiem, dažās naktīs gaidāms neliels sals.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem tuvākajās divās nedēļās vidējā gaisa temperatūra Latvijā gaidāma aptuveni divus grādus zem normas.