No 25. janvāra, iebraucot Latvijā, būs derīgs tikai viena veida tests - polimeriāzes ķēdes reakcijas (PĶR) tests (Polymerase chain reaction (PCR) test). PĶR tests tiek plaši izmantots visā pasaulē, jo tā ir starptautiski atzīta precīzākā metode, lai noteiktu Covid-19.
Kā iepriekš ziņots, no 15. janvāra, lai ieceļotu Latvijā, ir nepieciešams apliecinājums par negatīvu Covid-19 testu un par to ir jābūt atzīmei aizpildītajā covidpass.lv anketā. Tests jāveic ne agrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai pirms Latvijas robežas šķērsošanas individuāli, piemēram, ar privāto autotransportu. Personām, kas izslimojušas Covid-19, lai ieceļotu Latvijā ir jāuzrāda ārsta izziņa, kas apliecina, ka persona nav infekcioza.
Nemainīgs paliek nosacījums, ka pēc ieceļošanas no ārvalstīm ar augstu inficēšanās risku ir jāievēro 10 dienu pašizolācija, kā arī citas Slimības profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās drošības norādes.
Joprojām aicinām atbildīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un rūpīgi iepazīties ar to valstu epidemioloģiskās drošības prasībām, caur vai uz kurām ceļotājam jādodas.
