Ceturtdiena, 09.10.2025 14:56
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 14:56
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 21. janvāris, 2021 14:04

No 25. janvāra Latvijā varēs ieceļot, uzrādot tikai viena veida negatīvu Covid-19 testu

lvportals.lv
No 25. janvāra Latvijā varēs ieceļot, uzrādot tikai viena veida negatīvu Covid-19 testu
Ceturtdiena, 21. janvāris, 2021 14:04

No 25. janvāra Latvijā varēs ieceļot, uzrādot tikai viena veida negatīvu Covid-19 testu

lvportals.lv

Valdība pieņēma stingrākus noteikumus visiem ieceļotājiem, nosakot, ka no 25. janvāra, lai ieceļotu Latvijā, būs jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas veikts pēc starptautiski atzītas precīzākās metodes.
Personām, kas nesen (līdz trim mēnešiem) izslimojušas Covid-19, būs jāuzrāda ārsta izziņa, ka persona nav infekcioza.
Papildu drošības pasākumu mērķis ir pasargāt no vīrusa infekcijas ievešanas un mudināt iedzīvotājus pārvietoties tikai būtisku iemeslu, ģimenes apstākļu vai darba dēļ.

No 25. janvāra, iebraucot Latvijā, būs derīgs tikai viena veida tests - polimeriāzes ķēdes reakcijas (PĶR) tests (Polymerase chain reaction (PCR) test). PĶR tests tiek plaši izmantots visā pasaulē, jo tā ir starptautiski atzīta precīzākā metode, lai noteiktu Covid-19.

Kā iepriekš ziņots, no 15. janvāra, lai ieceļotu Latvijā, ir nepieciešams apliecinājums par negatīvu Covid-19 testu un par to ir jābūt atzīmei aizpildītajā covidpass.lv anketā. Tests jāveic ne agrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai  pirms  Latvijas robežas šķērsošanas individuāli, piemēram, ar privāto autotransportu. Personām, kas izslimojušas Covid-19, lai ieceļotu Latvijā ir jāuzrāda ārsta izziņa, kas apliecina, ka persona nav infekcioza.

Nemainīgs paliek nosacījums, ka pēc ieceļošanas no ārvalstīm ar augstu inficēšanās risku ir jāievēro 10 dienu pašizolācija, kā arī citas Slimības profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās drošības norādes.

Joprojām aicinām atbildīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un rūpīgi iepazīties ar to valstu epidemioloģiskās drošības prasībām, caur vai uz kurām ceļotājam jādodas.

Biežāk uzdotie jautājumi šeit:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?