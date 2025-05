No 26. maija būs satiksmes organizācijas izmaiņas Grīvas prospektā OgreNet

No 26. maija Grīvas prospektā virzienā no Brīvības ielas līdz Pirts ielai turpmāk transportlīdzekļiem būs atļauts braukt vienā virzienā.

Kreisais pagrieziens būs atļauts tikai, izbraucot no nama Brīvības ielā 5 pagalma, aiz veikala "Maxima", informē Ogres novada pašvaldība.