No 27. novembra līdz 3. decembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Kirils, Adelīna, Ēriks Gustavs, Keila Leksija, Katrīna.
No 27. novembra līdz 3. decembrim mūžībā devušies:
Ikšķilē
Taivo Eilonens (1957)
Anete Krecere (1983)
Lēdmanē
Konstancija Grote (1934)
Mazozolos
Valērija Zīlmane (1955)
Ogrē
Inta Ambrosova (1951)
Varvara Griščenko (1933)
Zinaida Cecīlija Jansone (1937)
Edgars Kondraņickis (1945)
Skaidrīte Kundziņa (1939)
Imants Sproģis (1938)
Ināra Vitkovska (1952)
Ogresgalā
Janīna Zinaīda Razgale (1939)
Tīnūžos
Marija Bolša (1940)