Svētdiena, 7. decembris, 2025 16:39

No 27. novembra līdz 3. decembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 5 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 13 novadnieki.

No 27. novembra līdz 3. decembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Kirils, Adelīna, Ēriks Gustavs, Keila Leksija, Katrīna.

No 27. novembra līdz 3. decembrim mūžībā devušies:

Ikšķilē

Taivo Eilonens (1957)

Anete Krecere (1983)

Lēdmanē

Konstancija Grote (1934)

Mazozolos

Valērija Zīlmane (1955)

Ogrē

Inta Ambrosova (1951)

Varvara Griščenko (1933)

Zinaida Cecīlija Jansone (1937)

Edgars Kondraņickis (1945)

Skaidrīte Kundziņa (1939)

Imants Sproģis (1938)

Ināra Vitkovska (1952)

Ogresgalā

Janīna Zinaīda Razgale (1939)

Tīnūžos

Marija Bolša (1940)

