Grāmatu pakomāta pieejamība iedzīvotājiem ir ļoti nozīmīga saistībā ar Covid-19 izraisīto epidemioloģisko situāciju un stingrajiem ierobežojumiem pandēmijas, īpaši ar šobrīd noteikto mājsēdi un stingrajiem ierobežojumiem tās laikā.
“Šo ierobežojumu laikā, kad cilvēks nevar apmeklēt kultūras pasākumus, kad ir noteikti pārvietošanās un saskarsmes ierobežojumi, grāmatu lasīšanai ir ļoti liela nozīme,” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un aicina iedzīvotājus izmantot šo pakalpojumu.
Ogres Centrālās bibliotēkas direktore Jautrīte Mežjāne: “Pakomātā grāmatas varēs saņemt reģistrētie bibliotēkas lasītāji, kuriem ir lasītāja karte ar svītrkodu. Rezervēt grāmatas varēs, izmantojot elektronisko kopkatalogu vai rakstot uz e-pastu: . Arī neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt uz e-pastu vai zvanīt pa tālr.25456699. Grāmatas no pakomāta varēs izņemt darba dienās no plkst.11.00 līdz 16.00.