No 28. līdz 30. jūlijam izmaiņas maršrutā Jaunogre–Dārziņi–Jaunogre, Jaunogre–Ogres stacija–Dārziņi–Jaunogre, Rīga–Ogre un Rīga–Pāvuleni

Sakarā ar dzelzceļa pārbrauktuves remontdarbiem Ogrē, Raiņa prospektā, no 2021. gada 28. līdz 30. jūlijam maršrutā Nr.6090 Jaunogre–Dārziņi–Jaunogre un Nr.6091 Jaunogre–Ogres stacija–Dārziņi–Jaunogre netiks apkalpota pietura AS Ogre, bet pieturā Ogres mūzikas skola un Jaunogres stacija neapstāsies maršruta Nr.7788 Rīga–Ogre autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas izbrauc plkst.7.30. Tāpat var tikt kavēta maršruta Nr.7229 Rīga–Pāvuleni un Nr.7788 Rīga–Ogre reisu izpilde.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

