No 28.marta izmaiņas autobusa maršrutos

No 28.marta izmaiņas autobusa maršrutos

Sakarā ar Rail Baltica izbūves darbiem Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā tiks slēgti četri sliežu ceļi, tāpēc tiks mainīts vilcienu kustības saraksts. Pielāgojot autobusu reisu izpildes laiku vilcienu kursēšanas grafikam, no 2021. gada 28. marta uz būvniecības periodu gaidāmas izmaiņas maršrutā Nr.6118 Ogre–Lielvārde–Rembate–Ogre un Nr.6067 Ogre–Madliena–Pāvulēni. 

Lai pasažieri paspētu pārsēsties no vilciena autobusā, maršruta Nr.6118 Ogre–Lielvārde–Rembate–Ogre autobuss, kas no Ogres autoostas darbadienās izbrauc plkst.6.40, no pieturas Lielvārdes centrs izbrauks piecas minūtes vēlāk – plkst.7.40. Savukārt maršruta Nr.6067 Ogre–Madliena–Pāvulēni autobuss no Ogres autoostas katru dienu izbrauks piecas minūtes vēlāk – plkst.12.05. Tādējādi abos maršrutos mainīsies autobusa apstāšanās laiks arī pārējās pieturās. 

Autotransporta direkcija (ATD) aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.


Informāciju sagatavoja Lilita Pelčere, Valsts SIA Autotransporta direkcijas Sabiedrisko attiecību speciāliste

