Lai pasažieri paspētu pārsēsties no vilciena autobusā, maršruta Nr.6118 Ogre–Lielvārde–Rembate–Ogre autobuss, kas no Ogres autoostas darbadienās izbrauc plkst.6.40, no pieturas Lielvārdes centrs izbrauks piecas minūtes vēlāk – plkst.7.40. Savukārt maršruta Nr.6067 Ogre–Madliena–Pāvulēni autobuss no Ogres autoostas katru dienu izbrauks piecas minūtes vēlāk – plkst.12.05. Tādējādi abos maršrutos mainīsies autobusa apstāšanās laiks arī pārējās pieturās.
Autotransporta direkcija (ATD) aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.
Informāciju sagatavoja Lilita Pelčere, Valsts SIA Autotransporta direkcijas Sabiedrisko attiecību speciāliste