No 29. aprīļa gaidāmas izmaiņas komerciālajā maršrutā Rīga - Daugavpils

Balstoties uz AS Lux Express Estonia lēmumu vairs neapkalpot komerciālo maršrutu Rīga–Daugavpils, no 2022. gada 29. aprīļa pakāpeniski tiks atcelti pārvadātāja nodrošinātie reisi.

Lai iedzīvotāji arī turpmāk varētu ērti nokļūt no Rīgas līdz Daugavpilij un otrādi, plānots, ka no 2. maija SIA Daugavpils autobusu parks šajā maršrutā atklās divus jaunus reisus un atsevišķos esošajos reisos mainīs to izpildes dienas. Tāpat pasažieru pārvadājumus savienojumā starp Rīgu un Daugavpili nodrošina AS Pasažieru vilciens.

Plānots, ka no 2. maija SIA Daugavpils autobusu parks komerciālajā maršrutā Rīga–Daugavpils nodrošinās šādus reisus:

-reiss Daugavpils autoostā katru dienu tiks uzsākts plkst.3.05, 12.30 un 15.00, bet Rīgas starptautiskajā autoostā – plkst.11.50, 19.10 un 20.20;

-reiss Daugavpils autoostā pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un sestdienās tiks uzsākts plkst.9.50, bet Rīgas starptautiskajā autoostā – plkst.15.30.

Vilciens no Daugavpils katru dienu izbrauc plkst.6.21, 7.39, 13.06 un 17.37, bet no Rīgas – plkst.7.31, 13.01, 16.31 un 18.01.

Reisi, ko izpildīja AS Lux Express Estonia un kas tiks atcelti:

-29. aprīlī būs pēdējā tā reisa izpildes diena, kas Daugavpils autoostā piektdienās un svētdienās tiek uzsākts plkst.17.25;

-30. aprīlī būs pēdējā tā reisa izpildes diena, kas Rīgas starptautiskajā autoostā pirmdienās un sestdienās tiek uzsākts plkst.7.15, kā arī reisa, kas Rīgas starptautiskajā autoostā katru dienu tiek uzsākts plkst.12.30 un 17.30;

-1. maijā pēdējā tā reisa izpildes diena, kas Daugavpils autoostā katru dienu tiek uzsākts plkst.7.00 un 12.25.

Informāciju sagatavoja VSIA Autotransporta direkcija

