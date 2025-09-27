Būvdarbu laikā gājēju pāreju nevarēs šķērsot ar autotransportu, taču gājēju kustība tiks nodrošināta. Autotransporta satiksme tiks novirzīta apkārt pa posmu Tīnūžu iela–Brīvības iela gar pieminekli “Baltā cielava”.
Darbus plānots pabeigt dažu dienu laikā. Pašvaldības pārstāvji atvainojas par sagādātajām neērtībām un aicina iedzīvotājus būt saprotošiem!
Piektdiena, 26. septembris, 2025 15:59
No 29. septembra uz vairākām dienām slēgs autotransporta satiksmi iepretim domes ēkai Ogrē
No 29. septembra tiks veikti būvdarbi gājēju pārejā, kas atrodas pretī Ogres novada pašvaldības ēkai Brīvības ielā 33, Ogrē, informē Ogres novada pašvaldībā. Iepriekš tika ziņots, ka būvdarbi sāksies 22. septembrī, bet tie tika atlikti.