No 3.marta izmaiņas autobusa maršrutā Ogre–Ķegums–Birzgale–Lāčplēša stacija
Ņemot vērā sliktos ceļa apstākļus, no 2021. gada 3. marta uz nenoteiktu laiku maršruta Nr.6117 Ogre–Ķegums–Birzgale–Lāčplēša stacija autobusi kursēs līdz pieturai Birzgale. Autobusi neapstāsies pieturā Silamiķeļi, Sīļi, Goba, Lāčplēša stacija.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.
Informāciju sagatavoja Lilita Pelčere,Valsts SIA Autotransporta direkcijas Sabiedrisko attiecību speciāliste