Ceturtdiena, 09.10.2025 14:56
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 14:56
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 2. marts, 2021 18:06

No 3.marta izmaiņas autobusa maršrutā Ogre–Ķegums–Birzgale–Lāčplēša stacija

No 3.marta izmaiņas autobusa maršrutā Ogre–Ķegums–Birzgale–Lāčplēša stacija
Otrdiena, 2. marts, 2021 18:06

No 3.marta izmaiņas autobusa maršrutā Ogre–Ķegums–Birzgale–Lāčplēša stacija

Ņemot vērā sliktos ceļa apstākļus, no 2021. gada 3. marta uz nenoteiktu laiku maršruta Nr.6117 Ogre–Ķegums–Birzgale–Lāčplēša stacija autobusi kursēs līdz pieturai Birzgale. Autobusi neapstāsies pieturā Silamiķeļi, Sīļi, Goba, Lāčplēša stacija. 
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.
Informāciju sagatavoja Lilita Pelčere,Valsts SIA Autotransporta direkcijas Sabiedrisko attiecību speciāliste

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?