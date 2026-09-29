No 30. septembra Latvijā beigsies meža ugunsnedrošais laika posms

VMD norāda, ka šogad reģistrēti un dzēsti 264 meža ugunsgrēki ar uguns skarto platību 203 hektāri.
Dienestā atzīmē, ka, pateicoties lietainajiem laika apstākļiem, meža ugunsgrēku skaits un izdegušo platību apmērs šogad ir salīdzinoši neliels.
Tāpat VMD min, ka tas ļāva vairāk laika veltīt mācībām un sadarbības stiprināšanai - dienests šogad organizēja un piedalījās divās specializētās meža ugunsdzēsības mācībās. Kopā ar partneriem no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) un AS "Latvijas valsts meži" tika stiprinātas prasmes meža ugunsgrēka operatīvā atklāšanā un dzēšanā, kā arī dzēšanā no gaisa, piesaistot NBS helikopteru.
Pērn Latvijā reģistrēja un dzēsa 199 meža ugunsgrēkus, kuros izdega 73 hektāri meža zemes, 2024. gadā - 225 meža ugunsgrēkus, kuros izdega 65 hektāri meža zemes, 2023. gadā - 653 meža ugunsgrēkus, kuros izdega 637 hektāri, bet 2022. gadā Latvijā tika fiksēts 391 meža ugunsgrēks, kopējai platībai veidojot 221 hektāru.
VMD ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. VMD uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informācija par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.