Tāpat no 31.maija, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, tiks atsākta klātienes pakalpojumu sniegšana pašvaldības kasē pašvaldības domes ēkas Raiņa ielā 11A, Lielvārdē.
Kā iepriekš ziņots, ņemot vērā straujo Covid-19 saslimstības uzliesmojumu Lielvārdes novada pašvaldības administrācijā un pamatojoties uz 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem, laikā no 30. aprīļa līdz 28. maijam Lielvārdes novada pašvaldības administrācija darba procesu veica pilnībā attālināti.