Ceturtdiena, 09.10.2025 15:41
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:41
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 31. maijs, 2021 08:00

No 31.maija Lielvārdes novada pašvaldības administrācijā tiks atsākta daļēja klātienes pakalpojumu sniegšana

lielvarde.lv
No 31.maija Lielvārdes novada pašvaldības administrācijā tiks atsākta daļēja klātienes pakalpojumu sniegšana
Pirmdiena, 31. maijs, 2021 08:00

No 31.maija Lielvārdes novada pašvaldības administrācijā tiks atsākta daļēja klātienes pakalpojumu sniegšana

lielvarde.lv

Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu un Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, laika periodā no 2021.gada 31.maija Lielvārdes novada pašvaldības administrācija turpina darba pienākumus veikt attālināti, taču vienlaikus, ja iesnieguma vai sūdzības izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti (tai skaitā izmantojot videokonferenci) vai iesnieguma izskatīšana ir saistīta ar objektīvu steidzamību, iestādes pakalpojumus iespējams sniegt klātienē, iepriekš pa tālruni vai e-pastā vienojoties par pakalpojuma sniegšanas formātu un laiku un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Tāpat no 31.maija, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, tiks atsākta klātienes pakalpojumu sniegšana pašvaldības kasē pašvaldības domes ēkas Raiņa ielā 11A, Lielvārdē.

Kā iepriekš ziņots, ņemot vērā straujo Covid-19 saslimstības uzliesmojumu Lielvārdes novada pašvaldības administrācijā un pamatojoties uz 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem, laikā no 30. aprīļa līdz 28. maijam Lielvārdes novada pašvaldības administrācija darba procesu veica pilnībā attālināti.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?