No 4. līdz 10. novembrim Ogrē bez maksas varēs nodot automašīnu riepas

Riepas ir videi kaitīgas preces, tāpēc to utilizēšana ir jāuztic pārstrādes uzņēmumiem.

Lai veicinātu iedzīvotāju atbildību un uzlabotu pieejamību pareizai nolietotu riepu utilizācijai, AS “AJ Power Recycling” sadarbībā ar SIA “3R’’ un reģionālo atkritumu apsaimniekotāju SIA “Ķilupe” no 4. novembra līdz pat 7. decembrim vairākās pilsētās rīko vides akciju “Dod riepām otru dzīvi”, kuras laikā iedzīvotājiem iespējams bez maksas nodot nolietotās vieglo automašīnu riepas. Vides akcija norisināsies Ogrē, Skrīveros, Koknesē, Lielvārdē un Madlienā.

Riepu pārstrāde samazina negatīvo ietekmi uz vidi un sniedz iespējas iegūto materiālu izmantot otrreizēji. Savāktās riepas tiek pāršķirotas un sagatavotas, lai tālāk dotos uz pārstrādes rūpnīcām Eiropā, kas šo materiālu pārvērš granulās. Iegūtās granulas plaši izmanto sporta laukumu segumu ražošanā, celtniecībā, ceļu būvē, dažādu paliktņu, paklājiņu izgatavošanā un citur.

Autovadītājiem pie riepu maiņas svarīgi atcērtieties − no šī gada oktobra Latvijā spēkā jauns regulējums.

Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, turpmāk ziemas periodā no 1. decembra līdz 1. martam automobiļiem jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, kas īpaši konstruētas izmantošanai sniega vai ledus apstākļos un marķētas ar apzīmējumu “kalns un sniegpārsliņa”. Tādēļ iesakām autovadītājiem izvēlēties ziemas riepas ar jauno apzīmējumu, lai tās varētu lietot arī turpmākos gadus un ziemas apstākļos justos drošāk.

“Atbildīgo automašīnu īpašnieku skaits ar katru gadu aug un aizvien vairāk riepu tiek nodots pārstrādei. Tomēr ir jāturpina informēt par riepu nodošanas punktu pieejamību Latvijā, jo ir svarīgi, lai pēc iespējas lielāka daļa autovadītāju zinātu par sev tuvumā ejošām riepu nodošanas iespējām. Mēs kopā ar reģionālajiem atkritumu apsaimniekotājiem turpinām izglītot sabiedrību par riepu kaitīgumu, riepu nodošanas iespējām un produktiem, kas pēc riepu dzīves cikla beigām pārtop jaunos materiālos,” stāsta Uldis Skrebs, AS „AJ Power Recycling” valdes loceklis.

Akcijas periodā no vienas automašīnas iespējams nodot vienu riepu komplektu (četras vieglo automašīnu riepas bez diskiem). Iebraucot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā, var tikt reģistrēts automašīnas numurs un/vai jāuzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība.

Nolietotās vieglo automašīnu riepas bez maksas tiks pieņemtas:

SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos:

No 04.11.2024. līdz 10.11.2024. OGRĒ, AKMEŅU IELĀ 43B (darba laiks: darba dienās – 10.00–19.00, brīvdienās un svētku dienās – 10.00–16.00).

No 12.11.2024. līdz 16.11.2024. SKRĪVEROS, BIRZES IELĀ 2A (darba laiks: O., T. 10.00–18.00; C. 12.00–20.00; Pk., S. 10.00–18.00. P., Sv. – slēgts).

No 19.11.2024. līdz 23.11.2024. KOKNESĒ, PAUGU IELĀ 1D (darba laiks: O. 10.00–18.00; C. 11.00–19.00; Pk., S. 10.00–18.00. P., T., Sv. – slēgts).

No 26.11.2024. līdz 30.11.2024. LIELVĀRDĒ, DRAVNIEKU IELĀ 9C (darba laiks: O., T. 10.00–14.00; C. 14.00–19.00; Pk., S. 10.00–15.00.; P., Sv. – slēgts).

No 03.12.2024. līdz 07.12.2024. MADLIENA, “ŠĶIROTAVA” (darba laiks: O., T. 10.00–14.00; C. 11.00–16.00; Pk., S. 10.00–15.00.; P., Sv. un svētku dienas – slēgts).

Pārējā laikā šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos un citur vieglo automašīnu riepas iespējams nodot par samaksu. Tāpat šajos laukumos iespējams nodot izlietotus svina un cita veida akumulatorus, visu veida baterijas, eļļas filtrus un smēreļļas. Laukumu saraksts pieejams šeit: https://bit.ly/skirosanas-laukumi

Riepu bezmaksas nodošanas akcijas ir viens no veidiem, kā mudināt autovadītājus utilizēt riepas videi draudzīgā veidā. Vides kampaņa sezonāli tiek organizēta jau no 2017. gada un ikgadējie dati pierāda, ka autovadītājiem ir pieaugoša interese atbildīgi atbrīvoties no vecajām riepām, ja tiek nodrošināta bezmaksas riepu nodošanas iespēja. 2024. gada pavasara kampaņas laikā autovadītāji otrreizējai pārstrādei nodeva vairāk nekā 22,5 tūkstošus nolietotu riepu.

Vides akcijas „Dod riepām otru dzīvi” mērķis ir informēt sabiedrību par nolietoto riepu kaitīgumu videi, iespējām tās nodot pārstrādei un atkārtotai izmantošanai. Šīs iniciatīvas rezultātā ik gadu tiek savākti vairāki simti tonnu nolietotu automašīnu riepu, kas pēcāk tiek atbildīgi apsaimniekotas.

PAR “AJ POWER RECYCLING”:

AS “AJ Power Recycling” darbojas tekstila, izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektrisko/elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmās, kuras pārrauga Valsts vides dienests (VVD). AS “AJ Power Recycling” uzņēmumiem sniedz 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas. AS “AJ Power Recycling” ietilpst uzņēmumu grupā “AJ Power”. “AJ Power” darbojas kopš 2014. gada, un uzņēmumu grupas apgrozījums 2023. gadā bija vairāk kā 100 miljoni eiro.