Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus darbam klātienē, visu nepieciešamo atbalstu Lauku atbalsta dienests klientiem, kuri paši nevar aizpildīt informāciju EPS, sniedz arī pa tālruni – dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu. Līdzīgi dienests rīkojās 2020.gada pavasarī, kad palīdzību sniedza vairāk nekā 10 000 klientiem.
Jau sešus mēnešus lauksaimnieki var EPS aizpildīt Provizoriskos platību maksājumu iesniegumus. Tas ļauj pakāpeniski rakstīt nepieciešamo informāciju iesniegumā un aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības. Šobrīd Provizoriskos iesniegumus jau ir aizpildījuši vairāk nekā 2400 lauksaimnieki. Atgādinām! Ja lauksaimnieks aizpilda informāciju Provizoriskajā iesniegumā, tad šis iesniegums, sākot ar 7. aprīli, ir jāiesniedz EPS.
Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2021.gadā (Rokasgrāmata) pieejams dienesta mājaslapā izvēlnē "Rokasgrāmatas un veidlapas".
Plašāka informācija dienesta mājaslapā izvēlnē "Platību maksājuma veidi".
Šā gada 8.aprīlī plkst. 10.00 notiks vebinārs, kurā Lauku atbalsta dienesta speciālisti stāstīs par pieteikšanos platību maksājumiem un izmaiņām šā gada nosacījumos. To varēs skatīties tiešsaistē dienesta mājaslapā un Youtube kontā.
Video par aktuālo šajā platību maksājumu sezonā (video pieejami subtitri latviešu valodā) šeit:
Informāciju sagatavoja Lauku atbalsta dienests