-tirdzniecības vietām (veikaliem),
-tirdzniecības centriem (tirdzniecības platība 1500 m2 un darbojas vismaz 5 tirgotāji vai pakalpojuma sniedzēji),
-tirgiem iekštelpās.
Aicinām iedzīvotājus rūpīgi sekot norādēm pie ieejām tirdzniecības vietās, kā arī iepērkoties vadīties pēc tirgotāju norādījumiem! Drošākas tirdzniecības nosacījumi tirdzniecības vietām noteikti, balstoties uz šādiem pamatprincipiem:
-visās tirdzniecības vietās jānodrošina efektīvāka apmeklētāju plūsmas kontrole un ļoti stingras fiziskās distancēšanās prasības, t.sk. tirdzniecības zālēs (veikalos), pie tirdzniecības vietu ieejām/izejām un atsevišķas prasības tirdzniecības centros;
-pastiprināta tirgotāju atbildība un pienākumi apmeklētāju plūsmas kontrolei, nosakot atbildīgo personu un ieviešot iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietās vai tirdzniecības centros;
-mārketinga aktivitāšu aizliegums, kas veicina cilvēku pulcēšanos tirdzniecības vietās;
-pastiprināta kontrole un noteikta atbildība par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu.
Vienlaikus no š.g. 8. februāra tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu varēs nodrošināt arī:
-pārtikas veikali, t.i. veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta;
-higiēnas preču veikali, t.i. veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta;
-kā arī grāmatnīcas.
Atgādinām, ka klātienes tirdzniecība pilnā apmērā šobrīd notiek aptiekās, tajā skaitā veterinārajās aptiekās, optikas veikalos un degvielas uzpildes stacijās; pārējās tirdzniecības vietās klātienē tirgojamo preču klāsts ir ierobežots nolūkā mazināt cilvēku pulcēšanos un uzturēšanos veikalos, tirgos, utt.
Tāpat valdība lēma paplašināt klātienē nopērkamo preču klāstu tirdzniecības vietās, kas neietilpst iepriekšminētajās veikalu kategorijās. No 8. februāra klātienē nopērkamo preču klāsts papildināts ar:
-stādiem, dēstiem, sīpoliem, gumiem un sēklām;
-substrātiem, mēslošanas līdzekļiem, kaļķošanas materiāliem un augu aizsardzības līdzekļiem;
-elektropreču aksesuāriem (vadiem, pagarinātājiem, lādētājiem);
-līdzekļiem dezinsekcijai un deratizācijai.
Atgādinām, ka šobrīd klātienē var iegādāties šādas preču grupas:
-pārtikas preces;
-higiēnas preces (preču saraksts);
-pirmās nepieciešamības saimniecības preces (preču saraksts);
-mobilo telefonu priekšapmaksas kartes;
-tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus;
-dzīvnieku barību un preces;
-preses izdevumus;
-sabiedriskā transporta biļetes;
-mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus;
-mājražotāju lauksaimniecības produkciju,
-ziedus.
Preču tirdzniecības ierobežojumi attiecas arī uz ielu tirdzniecību, kā arī tirdzniecību slēgtā un atklātā tirgus teritorijā. Savukārt pilnībā aizliegta ir gadatirgu organizēšana (jeb ielu tirdzniecības organizēšana).
Arī turpmāk netiek ierobežota distances tirdzniecība un e-komercija – iedzīvotāji varēs iegādāties preces distances tirdzniecībā (internetā, pasūtot pa tālruni un e-pastu), tās varēs tikt piegādātas uz mājām un pakomātiem, tās varēs arī izsniegt un saņemt veikalos uz vietas. Tāpat netiek pārtraukta jebkādu preču vairumtirdzniecība vairumtirdzniecības bāzēs, kas nepieciešamas gan mazumtirdzniecības veikaliem, gan uzņēmumu darbībai, ražošanai, utt. Tāpat pakalpojumu sniegšanas ietvaros atļauts nodrošināt tā sniegšanai nepieciešamās preces (piemēram, autoservisā automobiļu detaļu nodrošināšana).