Ceturtdiena, 09.10.2025 20:34
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:34
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 8. jūnijs, 2021 09:51

No 8. līdz 14. jūnijam Dzimtsarakstu nodaļa Lielvārdē būs slēgta

lielvarde.lv
No 8. līdz 14. jūnijam Dzimtsarakstu nodaļa Lielvārdē būs slēgta
Otrdiena, 8. jūnijs, 2021 09:51

No 8. līdz 14. jūnijam Dzimtsarakstu nodaļa Lielvārdē būs slēgta

lielvarde.lv

Dzimtsarakstu nodaļa Lielvārdē informē, ka laikā no 8. līdz 14. jūnijam Dzimtsarakstu nodaļa būs slēgta.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus varēsiet saņemt tuvākajās dzimtsarakstu nodaļās - Ķegumā, Ogrē, Skrīveros. Šajā laikā iesniegumus pabalstu piešķiršanai var iesniegt www.latvija.lv vai klātienē Klientu apkalpošanas centrā 1. stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

Sākot ar 15. jūniju, Dzimtsarakstu nodaļa strādās saskaņā ar administrācijas darba laiku. Konsultācijas varēsiet saņemt pa tālruni 65054700​ vai e-pastu .

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?