Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus varēsiet saņemt tuvākajās dzimtsarakstu nodaļās - Ķegumā, Ogrē, Skrīveros. Šajā laikā iesniegumus pabalstu piešķiršanai var iesniegt www.latvija.lv vai klātienē Klientu apkalpošanas centrā 1. stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
Sākot ar 15. jūniju, Dzimtsarakstu nodaļa strādās saskaņā ar administrācijas darba laiku. Konsultācijas varēsiet saņemt pa tālruni 65054700 vai e-pastu .
Otrdiena, 8. jūnijs, 2021 09:51
No 8. līdz 14. jūnijam Dzimtsarakstu nodaļa Lielvārdē būs slēgta
