Uz komunikāciju izbūves laiku transporta satiksme Mednieku ielas un Gunāra Astras ielas krustojumā tiks slēgta. Satiksme tiks organizēta saskaņā ar uzstādītajām ceļa zīmēm, apbraucot veicamo darbu zonu. Paredzams, ka komunikāciju izbūve un seguma atjaunošana tiks pabeigta līdz 10. jūnijam.
Komunikāciju izbūve ir daļa no jaunās skolas un sporta ēkas būvniecības darbu apjoma.
Jau iepriekš informējām, ka 2018. gada 26. janvārī Ogres novada pašvaldība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza Sadarbības līgumu par Eiropas Savienības (ES) fonda projekta īstenošanu Nr.8.1.2.0/17/I/008 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā”. Līdz šim projekta ietvaros jau realizētas vairākas aktivitātes, tai skaitā Ogres 1. vidusskolā veikti mācību kabinetu remonti un pārbūve, mācību kabinetu aprīkojuma piegāde, esošo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, LED apgaismojuma izbūve vidusskolas sporta zālē, digitālo mācību līdzekļu iegāde, kā arī izbūvēts un aprīkots āra sporta stadions. Šobrīd notiek jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas būvniecības darbi. Paredzams, ka jaunās ēkas tiks pieņemtas ekspluatācijā 2022. gada rudenī.
Satiksmes organizācijas shēma šeit: