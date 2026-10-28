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Trešdiena, 28. oktobris, 2026 07:42

No agra rīta aties vēl ātrāk! Līdz 30. oktobrim mainīts vilcienu kustības saraksts Ogres virzienā

OgreNet / Leta
No agra rīta aties vēl ātrāk! Līdz 30. oktobrim mainīts vilcienu kustības saraksts Ogres virzienā
Ilustratīvs attēls
Trešdiena, 28. oktobris, 2026 07:42

No agra rīta aties vēl ātrāk! Līdz 30. oktobrim mainīts vilcienu kustības saraksts Ogres virzienā

OgreNet / Leta

No šodienas, 28. oktobra, līdz 30. oktobrim ogrēniešiem, kuri ikdienā brauc ar vilcienu uz Rīgu un atpakaļ, jārēķinās ar izmaiņām vakara un agrā rīta reisos. VAS "Latvijas dzelzceļš" veic remontdarbus Aizkraukles līnijā, tāpēc daļa vilcienu tiks atcelti vai saīsināti, citi kursēs agrāk vai vēlāk nekā ierasts, bet atsevišķās pieturās vilcieni ietur no cita sliežu ceļa. Katrai dienai ieviestas atšķirīgas īslaicīgas izmaiņas, lai mazinātu remontdarbu radītās neērtības.

Ogrēniešiem svarīgākais: šodien un rīt vakarā no Rīgas atcelti reisi plkst. 19.39 un 20.39, bet vilciens plkst. 17.24 no Rīgas līdz Ogrei nemaz nenonāks – tas kursēs tikai līdz Salaspilij.

Vakarā no Rīgas Ogres virzienā (28. un 29. oktobrī)

Tiem, kas no darba vai skolas Rīgā mājup uz Ogri dodas vakarā, jāplāno ceļš rūpīgāk.

Vilciens, kas no Rīgas atiet plkst. 17.24, šajās dienās kursēs tikai līdz Salaspilij, nevis līdz Ogrei. Pilnībā atcelti divi vakara reisi no Rīgas – plkst. 19.39 un 20.39. Savukārt vilciens no Rīgas uz Aizkraukli, kas ved arī caur Ogri, aties pusstundu vēlāk nekā ierasts – plkst. 22.09.

Vakarā no Ogres puses uz Rīgu (28. un 29. oktobrī)

Lielvārdes vilcieni uz Rīgu ved caur Ogri, tāpēc to izmaiņas tieši skar arī ogrēniešus. Īpaši jāņem vērā, ka vilciens, kas parasti sāk ceļu Ogrē, šajās dienās no Ogres neatiet – tas sāks reisu Salaspilī.

Ierastais reiss no Ogres sāks ceļu Salaspilī plkst. 18.15, kas ir 32 minūtes agrāk nekā parasti. Deviņas minūtes agrāk – plkst. 18.15 – aties arī vilciens no Lielvārdes uz Rīgu. Atcelti divi reisi no Lielvārdes – plkst. 19.28 un 20.25. Savukārt vilciens no Lielvārdes uz Rīgu aties pusstundu vēlāk nekā ierasts – plkst. 22.07.

Norādīti atiešanas laiki no Lielvārdes; Ogres stacijā vilciens būs attiecīgi vēlāk.

Agrā rītā – vilcieni atiet agrāk

Remontdarbu dienās vairāki agrie rīta reisi atiet agrāk, tāpēc uz staciju vērts doties ar laika rezervi.

No Rīgas agrāk aties divi reisi – uz Ogri plkst. 5.28 un uz Aizkraukli plkst. 4.47. Vilciens no Lielvārdes uz Rīgu aties 13 minūtes agrāk – plkst. 4.41, bet no Aizkraukles uz Rīgu divas minūtes agrāk – plkst. 5.01.

Vilcieni no Lielvārdes un Aizkraukles uz Rīgu brauc caur Ogri, tāpēc arī Ogres stacijā tie būs agrāk nekā parasti.

Pieturās starp Rīgu un Ogri – cits sliežu ceļš

Ogres stacija sliežu ceļu maiņu sarakstā nav minēta, taču, braucot uz Rīgu vai no tās, jāņem vērā izmaiņas pieturās pa ceļam. Pieturvietās Dole, Dārziņi, Rumbula, Gaisma, Šķirotava un Daugmale vilcieni abos virzienos pienāks un aties no viena ceļa.

Šodien no plkst. 18.40 līdz 29. oktobra plkst. 6.15 šajās pieturās vilcieni pienāks no Rīgas un aties uz Rīgu no otrā ceļa. Pieturā Jāņavārti šajā laikā dīzeļvilcieni uz Rīgu aties no pirmā ceļa, bet uz otrā ceļa pienāks un aties visi elektrovilcieni, kā arī pienāks dīzeļvilcieni no Rīgas.

Rīt no plkst. 18.40 līdz 30. oktobra plkst. 6.15 minētajās pieturās vilcieni pienāks no Rīgas un aties uz Rīgu no pirmā ceļa. Jāņavārtos šajā laikā visi elektrovilcieni un dīzeļvilcieni uz Rīgu aties no pirmā ceļa, bet uz otrā ceļa pienāks dīzeļvilcieni no Rīgas.

Salaspilī abās dienās kā ierasts vilcieni uz Rīgu aties no pirmā ceļa, vilcieni no Rīgas pienāks uz otrā ceļa, bet reiss plkst. 18.15 aties no trešā ceļa.

Skartas arī citas līnijas

Šodien un rīt izmaiņas skars arī Daugavpils, Madonas un Ludzas vilcienus, kā arī pēdējo reisu no Rīgas uz Jelgavu.

Pirms brauciena pasažieriem ieteicams pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu "Vivi" mājaslapā vai lietotnē, īpaši plānojot vakara braucienus no Rīgas uz Ogri.

Avots: aģentūra LETA, AS "Pasažieru vilciens".

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