Šī Globālā iniciatīva oficiāli iesākusies 2013. gadā kā organizācijas Alcohol Change UK veidota sabiedrības veselības kampaņa. Divus gadus pirms tam kāda jauna sieviete Emīlija Robinsone, kas kļuva par Alcohol Change UK pārstāvēm, nolēma atteikties no alkohola janvārī, lai labāk sagatavotos maratonam. Viņa atklāja, ka šī pieredze pozitīvi ietekmēja viņas veselību un enerģijas līmeni. Viņas pieredze iedvesmoja organizāciju šo pārvērst par nacionālu kampaņu.
Pirmajā gadā tajā piedalījās aptuveni 4000 cilvēku. Līdz 2020. gadam kampaņa piesaistīja vairāk nekā 4 miljonus dalībnieku visā pasaulē. Šī kustība piesaistījusi arī cilvēkus Vācijā, Francijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Norvēģijā un Dānijā. Nesen valstiskā mērogā iesaistīties šajā janvāra izaicinājumā mudināja arī aktīvisti Spānijā un Itālijā.
Latvijas izaicinājuma "30 dienas skaidrā" iniciatori - Ansis Klintsons un Agris Starts, foto no personīgā arhīva
"30 dienas būsim tava kompānija un draudzīgs plecs, kas palīdzēs iziet cauri izaicinājumu labirintiem. Katrai dienai būs tēma, PDF fails, ar speciālistiem kopīgi veidots ceļojums, noslīpēta sistēma 30 dienu skaidrībai," tā par izaicinājumu stāsta iniciatori . Pievienojoties kustībai, mēneša laikā būs iespēja saņemt vienkāršus padomus, kā atbrīvoties no alkohola atkarības
izaicinājums sākas šodien, un platformā izaicinajums.30dienas.lv/ katrs interesents var pievienoties šim 30 dienu izaicinājuma kursam.
Viens no izaicinājuma vadītājiem Agris Starts kļuvis par "skaidrā dzīvesveida" popularizētāju, jo pašam ir personīgā pieredze, ko nozīmē būt atkarīgam no alkohola un kā sevi uzvarēt un dzīvot bez tā lietošanas. Pērn Agris noslēdza 80.raidījumu veidošanu savā Youtube kanālā "1000dienas skaidrā".
"Sausā janvāra" izaicinājumā iespējams piedalīties arī publiski, daloties ar savu pieredzi sociālajos medijos, pievienojot tēmturus #dryjanuary un #30dienas.