No amata atsaukts labklājības ministrs Reinis Uzulnieks: kas atgadījies?

Tāpat nolemts izslēgt Uzulnieku no partijas.
Plašāka informācija par pieņemto lēmumu tiks sniegta pirmdien, 14. septembrī, pēc ZZS valdes sēdes.
Ziņu portāls LSM vēsta, ka saskaņā ar Latvijas Televīzijas rīcībā (LTV) esošo informāciju Uzulnieks no amata atsaukts, jo policija vakar viņu pieķērusi vadām automašīnu 3,5 promiļu alkohola reibumā.
Arī ziņu aģentūrai LETA ir neoficiālā informācija, ka šāds lēmums pieņemts, jo, iespējams, Uzulnieks pieķerts braucam pie stūres stiprā reibumā. Pašlaik Uzulnieks nav sazvanāms.
Uzulnieks ir ZZS vēlēšanu saraksta Zemgalē pirmais numurs šī gada oktobrī gaidāmajaās Saeimas vēlēšanās.
Viņš 2014. gadā kļuva par labklājības ministra Ulda Auguļa (ZZS) biroja vadītāju, bet vēlāk bija parlamentārais sekretārs Labklājības ministrijā.
Atkārtoti Uzulnieks parlamentārā sekretāra amatu šajā ministrijā ieņēma 2023. gadā, bet Evikas Siliņas (JV) vadītās valdības laikā 2025. gadā kūva par labklājības ministru no amata atsauktā Auguļa vietā.
2026. maijā Uzulnieks tika apstiprināts par labklājības ministru Andra Kulberga (AS) valdībā.
Saskaņā ar aģentūras LETA arhīvā pieejamo informāciju, viņš dzimis 1986. gada 28. jūlijā Talsos, mācījies Latvijas policijas akadēmijā un Biznesa augstakolā "Turība".