Ceturtdienas rītā aktivizētajiem NATO iznīcinātājiem nebija izdevies veikt drona vizuālo identifikāciju.
NBS pieņēma lēmumu neturpināt brīdinājumu par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu Latgales novados, jo nav indikāciju par drona atrašanos gaisā.
NBS ir pamanījis iedzīvotāju sociālajos tīklos ievietotos video ar it kā ielidojušo dronu, taču šo video autentiskumu ir sarežģīti pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai tie nav viltoti, uzsvēra NBS.
Uz zemes NBS patlaban neveic drona meklēšanas pasākumus, taču ir saziņā ar citiem dienestiem.
Valsts policija informē, ka tā ir reaģējusi gan uz iedzīvotāju, gan no sadarbības partneriem saņemto informāciju saistībā ar dronu, tā tika pārbaudīta, bet nav apstiprinājusies. Policija ir paaugstinātā patrulēšanas režīmā un reaģēšanas gatavībā.
Jau ziņots, ka ceturtdienas rītā no Baltkrievijas ielidoja ārvalsts drons. Ņemot vērā to, Ludzas, Rēzeknes, Krāslavas un Augšdaugavas novados, Rēzeknē un Daugavpilī ceturtdienas rītā izsludināts brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu.
Drons bija redzēts lidojam arī virs Krāslavas novada teritorijas.
Kā ierasts šādos gadījumos, bija aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.