Viņš minēja, ka "lokdauna" jeb "mājsēdes" laikā ciet būs teju visi veikali, izklaides iespējas un citi pakalpojumi, kā arī skolas. Vienlaikus lēmums vēl būs jāapstiprina arī Ministru kabineta sēdē.
Kariņš norādīja, ka šāds lēmums pieņemts, jo Latvijā ir pārāk neliels vakcinācijas aptveres rādītājs. "Daudziem tas var šķist nesaprotami, kāpēc mums ir tā, bet Dānijā un Īrījā citādi. Iemesls ir tāds, ka vakcinēšanās process nav izdevies, kā tas bija iecerēt," sacīja Kariņš.
Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) skaidroja, ka šajā laika periodā visi veikali, izņemot pirmās nepieciešamības, nestrādās un būs pieejami tikai paši nepieciešamākie pakalpojumi. Tāpat paredzēts ieviest mājsēdi no plkst.20 līdz plkst.5. Pavļuts šajā sakarā piebilda, ka "cilvēki varēs atgriezties no darba un doties uz to". Valsts kancelejā skaidroja, ka mājsēdes laikā ārpus dzīvesvietas drīkstēs atrasties tikai pamatota iemesla dēļ - darba, ārstniecības pakalpojuma saņemšanas un tamlīdzīgi.
Vienlaikus plānots pagarināt skolēnu brīvlaiku par nedēļu, taču pēc tam visas klašu grupas, izņemot 1.-3.klases, mācīsies attālināti, savukārt no 1.novembra tikai 1.-3.klases atsāks mācības klātienē, bet pārējās klases mācīsies attālināti līdz 15.novembrim.
Tāpat līdz 15.novembrim atceltas visas interešu izglītības nodarbības un ārpusklases pasākumi. Bērnudārzos paredzēts saglabāt tikai tā saukto dežūrgrupu darbību bērniem, kuru vecāki strādā klātienē kādā kritiski nepieciešamajā darbavietā. Profesionālā un augstākajā izglītībā mācību procesam jānotiek attālināti.
Klātienē drīkstēs strādāt tikai noteiktās darba vietās, kas ir būtiskas ekonomikas un sabiedrības funkcionēšanas nepārtrauktībai. Darbiniekiem, kuriem jāstrādā klientu apkalpošanā klātienē, jābūt ar vakcinācijas sertifikātu.
Valsts kancelejā atzina, ka ārstniecības iestāžu situācija šobrīd ir kritiska, tāpēc visa sabiedrība tiek aicināta solidarizēties ar mūsu mediķiem un ievērot stingrus drošības pasākumus.
Pēc 15.novembra paredzēts atjaunot klātienes tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu, izglītību, privātus un publiskus pasākumus, taču primāri tikai zaļajā režīmā - cilvēkiem, kuri ir pabeiguši pilnu vakcinācijas pret Covid-19 kursu un var uzrādīt sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu.
Vienlaikus spēkā vēl joprojām ir arī prasība līdz 15.novembrim vakcinēties valsts pārvaldē nodarbinātajiem un tiem privātā sektora darbiniekiem, kuri pēc darba devēja izvērtējuma, ir pakļauti inficēšanas riskam un var inficēt kolēģus un klientus.
Jaunie, īpaši stingrie drošības pasākumi rīkojumā par ārkārtējo situāciju vēl jāapstiprina valdībā, tas plānots ārkārtas sēdē trešdien, 20.oktobrī.
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) preses konferencē akcentēja, ka uz šo brīdi bija noteikumi, kas rūpējās par atbildīgiem cilvēkiem, tiem, kuri ir apzinīgi vakcinējušies un rūpējušies par visas sabiedrības interesēm. No otras puses, tika domāts arī par to, kā pamudināt tos, "kuri vēl nav sapratuši šī soļa nozīmīgumu", kā rezultātā, valdība iepriekš noteica "pozitīvās diskriminācijas" elementus, dodot iespēju vakcinētām personām strādāt un apmeklēt dažādas vietas, teica politiķis.
Viņš norādīja, ka šie pasākumi bija noteikti līdz ar 15.novembri un, neskatoties uz mājsēdi, paliks spēkā. Tāpat ierobežojumus nevakcinētajiem pēc 15.novembra plānots pastiprināt. Bordāns aicināja vakcinēties visus, kuri to vēl nav izdarījuši, piebilstot, ka nekas nav nokavēts.
Viņaprāt, ir svarīgi, ka nevakcinētie šo laiku "neiznieko", un dodas saņemt savu Covid-19 poti. "Manuprāt, šobrīd ir ļoti aktuāli, lai visa sabiedrība saprot situāciju, spēj mobilizēties un atbalsta valdību, lai arī, cik grūti būtu šie lēmumi," akcentēja Bordāns, piebilstot, ka jādomā, kā risināt šo jautājumu "nenokarot galvas un nekrītot psihozē".
Savukārt zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA) norādīja, ka valdības virsmērķis ir viens - nodrošināt, ka Latvijas slimnīcu sistēma varētu atgriezties pie normālas funkcionēšanas, lai visi Latvijas iedzīvotāji var saņemt sev nepieciešamos pakalpojumus, ne tikai Covid-19 saslimšanas gadījumā. Tas ir iespējams tikai tad, ja šie ierobežojumi tiek pieņemti arī attiecinot uz vakcinētajiem iedzīvotājiem, teica Gerhards.
Viņš arī vērsa uzmanību, ka izvērtējot finanšu ministra Jāņa Reira (JV) vadītā darba grupa izvērtēja kā atbalstīt ierobežotās nozares, un arī šai gadījumā valdība nekādā gadījumā neatstāšot bez atbalsta nozares, kuras nevarēs pilnvērtīgi strādāt.
Latvija ir pirmajā vietā pasaulē saslimstības ar Covid-19 tempā. Pēdējā nedēļā jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits palielinājies par 49%, salīdzinot ar saslimstību nedēļu iepriekš. Divu nedēļu Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju sasniedzis 1266,4, kas ir divas reizes lielāks nekā otrā viļņa maksimums.
Slimnīcās Covid-19 pacientu skaits dubultojas 14 dienu laikā. Šodien slimnīcās ārstējas jau 1114 pacienti - 133 pacienti ar smagu slimības gaitu un 981 ar vidēji smagu. Covid-19 izraisīto nāves gadījumu skaits nedēļas laikā pieaudzis par 48%. Slimnīcās Covid-19 intensīvās terapijas gultu noslodze tuvojas 100%.
Veselības ministrija norāda, ka pie esošās saslimstības izplatīšanās ātruma, oktobra beigās prognozējami 4000 jaunatklāti Covid-19 pacienti un 275 jauni stacionēšanas gadījumi dienā. Šādā situācijā nebūs iespējams nodrošināt nepieciešamo ārstniecību visiem un būtiski pieaugs no Covid-19 mirušo cilvēku skaits.