Pirmdiena, 18. maijs, 2026 14:28

No jūlija Lielvārdē samazināsies siltumenerģijas tarifs

SIA "Lielvārdes remte" siltumenerģijas tarifs no 1. jūlija samazināsies par 8,8% - līdz 72,13 eiro par megavatstundu (MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) publiskotais lēmums.

Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs būs 62,28 eiro par MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs būs 14,44 eiro par MWh, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs būs 0,79 eiro par MWh. Vienlaikus neparedzēto ieņēmumu komponente samazināsies līdz 5,38 eiro par MWh.

Attiecīgie tarifi būs spēkā no 2026. gada 1. jūlija līdz 2027. gada 30. jūnijam. Savukārt no 2027. gada 1. jūnija "Lielvārdes Remtes" siltumenerģijas gala tarifs sasniegs 77,51 eiro par MWh.

Informācija "Lielvārdes remtes" tīmekļa vietnē liecina, ka pašreiz siltumenerģijas tarifs Lielvārdē ir 79,06 eiro par MWh.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Lielvārdes remtes" apgrozījums pērn bija 2,64 miljoni eiro, bet zaudējumi sasniedza 185 939 eiro. "Lielvārdes remte" reģistrēta 1992. gadā, un tās pamatkapitāls ir 5,821 miljons eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Ogres novada pašvaldība.

