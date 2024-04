No Madlienas līdz Meņģelei pa jauno ceļu

Jau maijā Ogres novada domes vadība un speciālisti tikās Meņģeles Tautas namā, lai saskaņotu viedokļus tuvākai un tālākai novada, pagasta attīstībai. Toreiz pašvaldība drošināja, ka bez paredzētā ceļa no Suntažiem uz Lauberi, bez rekonstruējamā Suntažu apļa, bez ieplānotā grunts ceļa atjaunošanas pāri Kangaru kalniem – nekādā gadījumā nav aizmirsta ceļa posma Aderkaši–Madliena atjaunošana. Drīz pēc šīs sarunas novada mērs Egils Helmanis tikās ar satiksmes ministru Jāni Vitenbergu, kopā apbraukāja ceļu tīkla maršrutus, arī ar skaidru izpētes nolūku un pamatojumu, ko tas dos.



Jau braucienā uz burvīgajiem Jāņiem Plāteres pilskalnā priecājāmies, ka būvdarbi sākušies vērienīgi, uz priekšu rit manāmi un ātri. Braucienā no Ērgļiem izmetu līkumu caur Aderkašiem, lai iemēģinātu nu jau pabeigto jauno ceļu. Lieki piebilst, ka jaunā šoseja īpaši svarīga arī ar to, ka no Madlienas pa asfaltu tagad viens pūtiens līdz pašai Meņģelei, jo tālāk no Aderkašiem līdz Meņģelei noasfaltēts jau agrāk.



Redzams, ka nostrādāts pamatīgi: gar ceļa malām izrakti, rūpīgi nolīdzināti, pamatīgi grāvji, līkumainās, bīstamākās vietās uzstādītas drošības barjeras. Segums uzliets uz kārtīgi sagatavota šķembu pamata. Labi, segums nav tik līdzens kā ēvelēts dēlis, bet pavisam nav tāds, kā bija: grunts ceļš ar trepi, akmeņiem, putekļiem – nu nav asfaltētas šosejas pretinieks. Gribas teikt vairāk: ceļš būs ne vien vitāli nozīmīga ekonomiska rakstura artērija, bet arī vietējo ļaužu labklājības, ērtas satiksmes nodrošinošs līdzeklis ar nenoliedzamu komfortu pie auto stūres un salonā.



Arī sabiedriskā transporta maršruti, grafiki, cerams, tiks pielāgoti jaunajiem apstākļiem. Neapšaubāma arī ceļa kultūrvēsturiskā nozīme. Jau tagad tiek apdzīvota un attīstīta Plāteres pilskalna kultūra, vēsture. Aiz kalna Aderkašu virzienā apdzīvotā Plāteres ciema centrs, tālāk ceļa kreisajā pusē pagrieziens uz Madlienas novadpētniecības muzeju "Bet tā bija", kas gaumīgi, zinātniski lietpratīgi ierīkots Plāteres vecās skolas telpās. Arī apkārtne pie muzeja un visa jaunā ceļa posmā ir ainaviski skaista, tūristus vilinoša! Brauciet droši! Ripo viegli un apgaroti!