Satiksmes slēgšana nepieciešama, jo Jura Alunāna ielas posmā no Dambja ielas līdz Akmeņu ielai tiks izbūvēti sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada tīkli, norāda Ogres novada pašvaldība. Apakšzemes inženiertīklu blīvuma dēļ šajā ielas posmā nav iespējams nodrošināt drošu un nepārtrauktu autotransporta kustību, tādēļ satiksme tiks slēgta pa posmiem.
Sākotnēji paredzēts slēgt satiksmi posmā no Dambja ielas līdz Pētera Aulmaņa ielai. Tiks nodrošināts apbraucamais ceļš maršrutā: Alunāna iela – Akmeņu iela – Kaijas iela – Alunāna iela/Dambja iela.
Pašvaldība informē, ka pēc šī posma izbūves satiksme tiks slēgta arī Jura Alunāna ielas posmā no Pētera Aulmaņa ielas līdz Akmeņu ielai.
Pārbūves darbi tiek īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Jura Alunāna un Akmeņu ielu pārbūve posmā no Daugavpils ielas (A6) līdz Vidzemes ielai, Ogrē uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros.
Projekta mērķis ir attīstīt Ogres pilsētas uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru un veicināt privāto investīciju pieaugumu, veicot Jura Alunāna un Akmeņu ielu pārbūvi posmā no Daugavpils ielas (A6) līdz Vidzemes ielai, saskaņā ar pašvaldības attīstības programmu.
Projekta ietvaros tiks veikti ieguldījumi ielu infrastruktūras uzlabošanā, pārbūvējot Jura Alunāna ielu un Akmeņu ielas posmu, izbūvējot lietus ūdens kanalizāciju, citas virszemes un pazemes komunikācijas, kā arī gājēju ietvi.
Šobrīd Jura Alunāna ielas posmā ir veikta asfalta seguma demontāža.
Būvdarbus objektā veic SIA “MRG Būve”, savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA “Akorda”.
Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2026. gada augustam.