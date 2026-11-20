Vilciens kursēs katru dienu. Pirmais rīta reiss no Rīgas aties 14. decembrī, bet pirmais vakara reiss no Viļņas izbrauks 13. decembrī.
- No Rīgas vilciens aties plkst. 7.01. Daugavpilī tas būs plkst. 9.47, bet Viļņā plkst. 12.23.
- No Viļņas vilciens izbrauks plkst. 17.40. Daugavpilī tas būs plkst. 20.04, bet Rīgā plkst. 22.50.
Jaunais vilciens aizstās līdzšinējo dienas pirmo vilcienu no Rīgas uz Daugavpili un vakara vilcienu no Daugavpils uz Rīgu.
Pieturas
Latvijā vilciens abos virzienos pieturēs Rīgā, Jāņavārtos, Ogrē, Lielvārdē, Aizkrauklē, Koknesē, Pļaviņās, Krustpilī, Līvānos un Daugavpilī. Braucot no Rīgas, tas apstāsies arī Salaspilī, Jersikā, Nīcgalē, Vabolē un Līksnā. Braucot no Viļņas, šajās stacijās vilciens neapstāsies.
Lietuvā vilciens pieturēs Turmantā, Visaginā, Dūkštā, Ignalinā, Švenčionēļos un Pabradē.
Tālāk uz Poliju
Jaunā maršruta kustības saraksts būs saskaņots ar vilcienu Viļņa–Varšava–Krakova. Tādējādi pasažieri no Ogres ar pārsēšanos Viļņā varēs turpināt ceļu arī uz Poliju.
“Pasažieru vilciens” norāda, ka jaunais maršruts dos vairāk iespēju nokļūt Daugavpilī un Viļņā. Tas arī stiprinās saikni starp Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem.
Šis būs otrais ikdienas vilciens starp Rīgu un Viļņu. Arī turpmāk kursēs rīta vilciens no Viļņas uz Rīgu caur Šauļiem un Jelgavu. Tas no Viļņas izbrauc plkst. 7.04 un Rīgā pienāk plkst. 11.34.