Kopējais kandidātu skaits - sarucis
Visvairāk kandidātu - 541 jeb 37,8% - dzīvesvietu norādījuši Rīgā, tālāk seko Jūrmala ar 78 un Jelgava ar 48 kandidātiem. Aiz Ogres novada ierindojas Liepāja ar 39 kandidātiem, kā arī Mārupes un Ropažu novadi, no kuriem katra kandidē pa 38 cilvēkiem. Tas nozīmē, ka Ogres novads pēc kandidātu skaita apsteidz pat vairākas republikas nozīmes pilsētas.
Kopējā konkurence šajās vēlēšanās ir mazāka nekā pirms četriem gadiem. Uz vienu deputāta vietu pašlaik pretendē vidēji 14,3 kandidāti, kamēr 14. Saeimas vēlēšanās šis rādītājs bija 18,3. Toreiz tika reģistrēti 19 saraksti ar 1832 kandidātiem. Šoreiz kandidātu skaits ir sarucis par aptuveni 22%.
Lielākā konkurence, rēķinot kandidātu skaitu pret vienu mandātu, ir Zemgalē (15,9 kandidāti uz vietu) un Kurzemē (15,7). Skaitliski visvairāk kandidātu pieteikts Rīgas vēlēšanu apgabalā - 527 uz 38 deputātu vietām, savukārt Vidzemes apgabalā, kurā balso arī Ogres novada vēlētāji, pieteikti 347 kandidāti uz 26 vietām jeb 13,3 kandidāti uz vienu mandātu.
No visiem kandidātiem 34% ir sievietes, bet 66% - vīrieši. Augstākā izglītība ir 78,7% kandidātu.
Izlozēta partiju secība vēlēšanu sarakstos
Kandidātu sarakstu iesniegšana turpinājās līdz 5. jūlijam. Vakar, 6. jūlijā, kā zināms, tika izlozēta partiju sarakstu secība Centrālās vēlēšanu komisijas organizētajā pasākumā Saeimā.
Uz 15. Saeimu ar pirmo numuru startēs partiju apvienība "Suverēnā vara" un "Apvienība jaunlatvieši", bet noslēdzošo - 14. numuru - izlozē ieguva "Progresīvie".
Ar otro numuru vēlēšanās kandidēs "Mēs mainām noteikumus", ar trešo - "Saskaņas centrs", ar ceturto numuru - Zaļo un zemnieku savienība, ar piekto numuru - Nacionālā apvienība, ar sesto -"Gobzema saraksts", bet ar septīto numuru - "Apvienotais saraksts".
Partijai "Latvija pirmajā vietā" vēlēšanās būs astotais numurs, "Jaunajai vienotībai" - devītais, bet - "Jaunajai konservatīvajai partijai" - desmitais numurs. Ar 11. numuru kandidēs "Latvijas attīstībai", 12. kārtas numurs tika partijai "Austošā saule Latvijai", bet 13. numurs - "Stabilitātei!".
, bet 15. Saeimas vēlēšanas notiks šī gada 3. oktobrī.