No oktobra mājsaimniecībām kompensēs 60% no AS “Sadales tīkls” jaudas fiksētās maksas

Par attiecīgajiem likumprojekta grozījumiem steidzamības kārtā līdz septembra beigām būs jālemj Saeimai.



Atbilstoši piedāvātajiem grozījumiem maksas samazinājums tiktu ietverts jau š.g. oktobrī izrakstītajos elektroenerģijas rēķinos un to piemērotu līdz š.g. 31.decembrim, proti, pēdējais maksas samazinājums atspoguļotos janvāra elektroenerģijas rēķinā. Kompensācija attiektos uz visiem lietotājiem – neatkarīgi no tā, cik liels ir mājsaimniecībā esošais elektroenerģijas jaudas pieslēgums.



Tāpat AS "Sadales tīkls", AS "Augstsprieguma tīkls", Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija kā arī atbildīgās ministrijas izvērtē alternatīvus risinājumus mājsaimniecības elektroenerģijas kopīgo izmaksu stabilizēšanai pēc 2023. gada 31. decembra.



KEM ministrs Kaspars Melnis: "Šobrīd esam augstas inflācijas periodā, kurā komunālo pakalpojumu izmaksu pieaugumi mājsaimniecībām nereti ir īpaši jūtami. Valdības piedāvātā risinājuma mērķis ir samazināt elektroenerģijas tarifu pieaugumu vēl pirms gaidāmās apkures sezonas, kad ikmēneša komunālo pakalpojumu izdevumu ietekme uz mājsaimniecību budžetu ir jūtamāka. KEM sadarbībā ar citām atbildīgajām ministrijām turpinās strādāt pie ilgtermiņa risinājuma, nodrošinot tarifu izmaksu paredzamību un izmaiņu pakāpeniskumu."



Saskaņā ar AS "Sadales tīkls" izvērtējumu, interese par sistēmas pieslēguma jaudas samazināšanu mājsaimniecību vidū ir pieaugusi 20 – 30 reizes, sasniedzot vairāk nekā 6000 gadījumu jūlijā. Latvijā ir ap 570 tūkst. mājsaimniecību lietotāju, kuriem optimāli būtu lietderīgi pārliecināties, vai izvēlētais pieslēguma jaudas apmērs ir atbilstošs viņu patēriņa vajadzībām.



Lai arī lietotājiem šobrīd tiek nodrošināta kompensācija uz laiku, KEM aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt elektroenerģijas pieslēguma efektivitāti savā mājoklī. Rūpīga, pārdomāta izvēle, izvērtējot patēriņa paradumus un ikdienas lietošanā izmantotās elektroenerģijas ierīces, var ļaut papildus jau pie esošā valsts finansiāla stimula samazināt daļu no jaudas uzturēšanas maksas.



Starpinstitūciju saskaņošana par likumprojektu notika no š.g. 11. līdz 18. septembrim, tās laikā tika saņemti vairāki priekšlikumi un precizējumi, pārskatot sākotnējo KEM grozījumu redakcijas piedāvājumu.