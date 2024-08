No septembra izmaiņas vairākos Ogres novada reģionālo autobusu maršrutos

Autobuss reģionālās nozīmes maršruta nr. 3014 Pārogres gatve–Mālkalnes prospekts–Kapi rīta reisā plkst. 09.50 no pieturas Mārīte turpmāk no piektdienas līdz svētdienai brauks līdz pieturai “Ogres kapi” (šobrīd - līdz pieturai Kapi). Savukārt reģionālās nozīmes maršruta nr. 5996 Kapi–Mālkalnes prospekts–Lašupes rīta reisā autobuss no piektdienas līdz svētdienai turpmāk izbrauks no pieturas Ogres kapi un nedaudz agrāk - plkst. 10.28(šobrīd – plkst. 10.30 no pieturas Kapi).

Reģionālās nozīmes maršruta nr. 7788 Rīga–Ogre vakara reisā autobuss ik dienu plkst. 21.30 izbrauks no Rīgas un galapunkts būs Ogres autoosta (šobrīd brauc līdz pieturai Akmeņu iela).

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6090 Jaunogre–Bibliotēka–Dārziņi vakara reiss no pieturas Jaunogres stacijatiks uzsākts desmit minūtes agrāk – plkst. 20.40 (šobrīd – plkst. 20.50) un autobuss kursēs no pirmdienas līdz piektdienai. Savukārt reiss no pieturas D/s Dārziņi no pirmdienas līdz piektdienai tiks uzsākts plkst. 21.02 (šobrīd – plkst. 21.15).

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 7228 Ogre–Suntaži–Sigulda rīta reisā plkst. 08.10 no Ogres un pēcpusdienas reisā plkst. 13.05 no Siguldas tiek iekļautas pieturas Ogres kapi, Kapi, Slimnīca, Mūzikas skola un Ogres Kalna pamatskola.

Nedēļas nogalēs (no piektdienas līdz svētdienai) reģionālās nozīmes maršruta nr. 3014 Pārogres gatve–Mālkalnes prospekts–Kapi rīta reisā (plkst. 09.50 no pieturas Mārīte) autobuss apstāsies arī pieturās Jaunogres pamatskola, Meža prospekts un Kapi.

Sestdienās reģionālās nozīmes maršruta nr. 5009 Ogre–Suntaži–Madliena rīta reisā (plkst. 07.20 no pieturas Madliena) autobuss apstāsies arī pieturās Kapi, Mūzikas skola un Ogres Kalna pamatskola.

Nedēļas nogalēs (no piektdienas līdz svētdienai) reģionālās nozīmes maršruta nr. 5996 Kapi–Mālkalnes prospekts–Lašupes rīta reisā (plkst. 10.28 no pieturas Kapi) autobuss apstāsies arī pieturās Ogres kapi, Kapi,Bibliotēka un Meža prospekts.

Reģionālās nozīmes maršruta nr. 6095 Ogre–Turkalne–Suntaži–Kastrāne četru reisu kustības grafikos tiks iekļautas pieturas Kultūras nams, Mālkalnes prospekts (virzienā no Ogres autoostas), Meža prospekts, Bibliotēka un Kapi (pietura Ogres kapi virzienā uz Ogri):nopieturas Suntaži katru dienu plkst. 15.15, no pietura Kastrāne katru dienu plkst. 11.25, no Ogres autoostas katru dienu plkst. 10.20 un plkst. 14.25.

Reģionālās nozīmes maršruta nr. 6139 Ogre–Suntaži–Laubere–Madliena–Meņģele četru reisu kustības grafikos tiek iekļautas pieturas Ogres Kalna pamatskola, Mūzikas skola, Kapi (pietura Ogres kapi virzienā uz Ogri): no Ogres autoostas no pirmdienas līdz sestdienai plkst. 13.40 un no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 17.20, no pieturas Meņģele no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 06.45 un no pirmdienas līdz sestdienai plkst. 15.50.

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina AS “Liepājas autobusu parks”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Vidzemes plānošanas reģionu un Ogres novada pašvaldību.

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta piektajā daļā noteikto, ATD kompetencē ir izstrādāt, pārzināt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus, nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos.