Elektroniskā pieteikšanās portālā "Latvija.lv" turpināsies līdz 20. jūlijam, savukārt pieteikumus klātienē varēs iesniegt no 14. jūlija līdz 20. jūlijam.
Pirmās kārtas rezultātus plānots paziņot 27. jūlijā pēc plkst. 11. Pretendenti, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā būs jāapstiprina līdz 29. jūlija plkst. 16 portālā "Latvija.lv", kā arī jānoslēdz studiju līgums attiecīgajā augstskolā.
Savukārt pretendenti, kuri pirmajā kārtā nebūs ieguvuši studiju vietu nevienā prioritātē vai būs saņēmuši provizorisku vietu zemākā prioritātē, no 27. līdz 29. jūlija plkst. 16 varēs pieteikties dalībai otrajā kārtā. Otrās kārtas rezultātus plānots paziņot 29. jūlijā pēc plkst. 17.
Pretendentu vietu konkursā nosaka konkursa rangs jeb iegūto punktu skaits. To aprēķinās pēc katras augstskolas un studiju programmas noteiktās formulas, ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus un citus uzņemšanas kritērijus. Ar katras studiju programmas uzņemšanas konkursa formulu var iepazīties attiecīgās augstskolas mājaslapā.