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Ceturtdiena, 9. jūlijs, 2026 08:02

No šodienas sākas pieteikšanās studijām astoņās Latvijas augstskolās

OgreNet
No šodienas sākas pieteikšanās studijām astoņās Latvijas augstskolās
Foto: Pexels.com
Ceturtdiena, 9. jūlijs, 2026 08:02

No šodienas sākas pieteikšanās studijām astoņās Latvijas augstskolās

OgreNet

Astoņās Latvijas augstskolās šodien plkst. 9 sāksies vienotā uzņemšana pamatstudiju programmās. Pieteikties studijām var Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils Universitātē, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Ventspils Augstskolā un Vidzemes Augstskolā.

Elektroniskā pieteikšanās portālā "Latvija.lv" turpināsies līdz 20. jūlijam, savukārt pieteikumus klātienē varēs iesniegt no 14. jūlija līdz 20. jūlijam.

Pirmās kārtas rezultātus plānots paziņot 27. jūlijā pēc plkst. 11. Pretendenti, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā būs jāapstiprina līdz 29. jūlija plkst. 16 portālā "Latvija.lv", kā arī jānoslēdz studiju līgums attiecīgajā augstskolā.

Savukārt pretendenti, kuri pirmajā kārtā nebūs ieguvuši studiju vietu nevienā prioritātē vai būs saņēmuši provizorisku vietu zemākā prioritātē, no 27. līdz 29. jūlija plkst. 16 varēs pieteikties dalībai otrajā kārtā. Otrās kārtas rezultātus plānots paziņot 29. jūlijā pēc plkst. 17.

Pretendentu vietu konkursā nosaka konkursa rangs jeb iegūto punktu skaits. To aprēķinās pēc katras augstskolas un studiju programmas noteiktās formulas, ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus un citus uzņemšanas kritērijus. Ar katras studiju programmas uzņemšanas konkursa formulu var iepazīties attiecīgās augstskolas mājaslapā.

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