Lai stiprinātu gan klātbūtni reģionos, gan sniegtu atbalstu attālināto kanālu darbībai, kur novērojams arī straujāks klientu pieplūdums, banka veidošot jaunus reģionālos konsultāciju centrus - 2022.gadā plānots atvērt centru Daugavpilī, pēc tam plānojot attīstīties arī Liepājā.
Bankas pārstāvji skaidro, ka patlaban jau 90% no visiem "Swedbank" pakalpojumiem pieejami digitāli - internetbankā, mobilajā lietotnē vai pa telefonu. Līdz ar to arvien vairāk cilvēku saziņai ar banku sarežģītāku finanšu jautājumu kārtošanai - par investīcijām, apdrošināšanu, finansēšanas jautājumiem - izvēlas video konsultācijas ar bankas ekspertu, savukārt vienkāršākus jautājumus risina, izmantojot čatu internetbankā vai mobilajā lietotnē, vai arī saņemot telefonkonsultācijas.
Ikdienas pakalpojumus - tādus kā naudas pārskaitījumi, konta atlikuma pārskatīšanu, dažādus maksājumus, rēķinu apmaksu - iedzīvotāji jau tagad lielākoties veic mobilajā lietotnē vai internetbankā, pauž bankas pārstāvji.
Pēc aktīvu apmēra "Swedbank" ir lielākā banka Latvijā.