Piektdiena, 14. janvāris, 2022

No šodienas slēgta "Swedbank" filāle Ogrē

No šodienas slēgta "Swedbank" filāle Ogrē
No šodienas, 14.janvāra slēgta "Swedbank" filiāle Ogrē, kas ļaus novirzīt resursus klientu atbalstam aktīvāk izmantotajos kanālos, informē "Swedbank" pārstāvji.
Iemesls šīs filiāles slēgšanai ir saistīts ar nelielo klientu pieprasījumu, informē "Swedbank".

Lai stiprinātu gan klātbūtni reģionos, gan sniegtu atbalstu attālināto kanālu darbībai, kur novērojams arī straujāks klientu pieplūdums, banka veidošot jaunus reģionālos konsultāciju centrus - 2022.gadā plānots atvērt centru Daugavpilī, pēc tam plānojot attīstīties arī Liepājā.

Bankas pārstāvji skaidro, ka patlaban jau 90% no visiem "Swedbank" pakalpojumiem pieejami digitāli - internetbankā, mobilajā lietotnē vai pa telefonu. Līdz ar to arvien vairāk cilvēku saziņai ar banku sarežģītāku finanšu jautājumu kārtošanai - par investīcijām, apdrošināšanu, finansēšanas jautājumiem - izvēlas video konsultācijas ar bankas ekspertu, savukārt vienkāršākus jautājumus risina, izmantojot čatu internetbankā vai mobilajā lietotnē, vai arī saņemot telefonkonsultācijas.

Ikdienas pakalpojumus - tādus kā naudas pārskaitījumi, konta atlikuma pārskatīšanu, dažādus maksājumus, rēķinu apmaksu - iedzīvotāji jau tagad lielākoties veic mobilajā lietotnē vai internetbankā, pauž bankas pārstāvji.

Pēc aktīvu apmēra "Swedbank" ir lielākā banka Latvijā.

Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv.

