Tāpēc ONSC veselības veicināšanas nodaļa Oveselība 8.jūnijā organizēs bezmaksas nodarbību. Ir pierādīts, ka miega trūkums un nekvalitatīvs miegs veicina nogurumu, aizkaitināmību, trauksmes sajūtu un dažādas hroniskas saslimšanas – depresiju, diabētu, sirds slimības u.c. Tāpat tas paātrina organisma novecošanās procesus. Tāpēc eksperti norāda, ka 8 stundas kvalitatīva miega diennaktī ir nepieciešamas ne vien bērniem, bet arī pieaugušajiem.
Jāteic gan, ka ievērot šo nosacījumu ikdienā izdodas vien retajam – Pasaules veselības organizācijas dati liecina, ka aptuveni 60% pasaules iedzīvotāju velta miegam mazāk nekā 8 stundas diennaktī. Vieni to dara apzināti, jo nevēlas “nogulēt” dzīvi. Savukārt citi cīnās ar miega traucējumiem. Piemēram, vismaz reizi dzīvē ar šādiem traucējumiem ir saskārušies 95% iedzīvotāju. Ne velti Pasaules veselības organizācijas vērtējumā pasaule šobrīd cīnās nevis ar vienu, bet gan divām nopietnām epidēmijām – COVID-19 un “globālo bezmiega epidēmiju”.
Starp biežāk izplatītajiem miega traucējumiem ir grūtības iemigt, bieža pamošanās naktsmiera laikā ar nespēju iemigt atkārtoti, pārāk agra pamošanās u.tml. Daudziem šie traucējumi šķiet nenozīmīgi “sīkumi”, tomēr tie var būt ne vien kaitīgi, bet arī bīstami veselībai. Tāpēc šā gada 8.jūnijā plkst. 19.00 Oveselība aicina uz nodarbību “Miega formula laimīgākai dzīvei”. Tās mērķis ir palīdzēt Ogres novada iedzīvotājiem izzināt izplatītākos bezmiega veidus un cēloņus, kā arī atklāt efektīvākās tehnikas miega traucējumu novēršanai.
Nodarbības norisināsies tiešsaistes platformā Zoom. Saite uz tām tiks nosūtīta tikai reģistrētajiem dalībniekiem, tāpēc interesenti ir aicināti sūtīt pieteikumu uz e-pastu .
Informāciju sagatavoja Oveselība