Ceturtdiena, 8. aprīlis, 2021 14:35

Nodarbības gan tiešsaistē, gan brīvā dabā

Nodarbības gan tiešsaistē, gan brīvā dabā
Ceturtdiena, 8. aprīlis, 2021 14:35

Nodarbības gan tiešsaistē, gan brīvā dabā

Izpētīts, ka līdz ar pavasara iestāšanos, kad dienas kļūst garākas un vakari gaišāki, cilvēki vairāk uzmanības velta fiziskajām aktivitātēm brīvā dabā – skrien, nūjo, skrituļo, vingro u.tml.Zinātāji lēš, ka tā nav vienkārši sakritība, jo saule pozitīvi iedarbojas uz psihi, veicinot enerģijas pieplūdumu organismā. Tāpēc Ogres novada Sporta centra Veselības veicināšanas nodaļa Oveselība pavasarī organizēs vingrošanas nodarbības gan tiešsaistē, gan arī brīvā dabā.

Sākot ar 6.aprīli, Oveselība digitālajā sporta zālē, kas atrodas tiešsaistes platformā Zoom, otrdienās plkst. 18.00 norisināsies bezmaksas nodarbības "Veselības vingrošana". Tā kā cilvēka balsta sistēmas galvenais elements ir mugurkauls, bet ķermeņa vājākais posms – sirds, šīs nodarbības veidos daudzveidīgi spēka, kardio, funkcionālie un mobilitātes vingrinājumi muguras un sirds veselības veicināšanai.

Savukārt no 7.aprīļa Oveselība atsāks bezmaksas vingrošanas nodarbības brīvā dabā, jo svaigs gaiss, kā arī dabas piedāvātais krāsu, skaņu un smaržu “kokteilis” apvienojumā ar kustībām ir efektīvākie līdzekļi noguruma mazināšanai, veselības uzlabošanai un dzīvesprieka, enerģijas pavairošanai. Tie būs vidējas intensitātes treniņi, ko veidos vingrinājumi vispārējai fiziskajai attīstībai.

Vingrošanas nodarbības brīvā dabā notiks trešdienās. Tās tiks organizētas divās grupās: viena grupa sāks nodarbību plkst. 18.00, otra – plkst. 19.00. Dalībnieku skaits grupā – 10 cilvēki.

Gan tiešsaistes nodarbības “Veselības vingrošana”, gan arī vingrošanas nodarbības brīvā dabā būs piemērotas darbspējīgajiem Ogres novada iedzīvotājiem – kā vīriešiem, tā sievietēm un kā iesācējiem, tā arī pieredzējušiem vingrotājiem.

Iepriekšēja reģistrēšanās nodarbībām ir obligāta –
Sūtot pieteikumu, interesenti ir aicināti norādīt vārdu, uzvārdu, kā arī nodarbības veidu un laiku, kas viņus interesē.

Informāciju sagatavoja Oveselība.

