Ceturtdiena, 09.10.2025 22:20
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:20
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 19. janvāris, 2022 13:01

Nodarbības par trauksmes un spriedzes mazināšanu ikdienā

Nodarbības par trauksmes un spriedzes mazināšanu ikdienā
Trešdiena, 19. janvāris, 2022 13:01

Nodarbības par trauksmes un spriedzes mazināšanu ikdienā

Šajā neviennozīmīgajā laikā Oveselība aicina izmantot iespēju un stiprināt savu veselību, iepazīstot idejas un metodes, kas palīdz mazināt trauksmi un pārslodzi ikdienā, tehnikas, kā veidot jaunus ieradumus, lai līdzsvarotu savu ikdienu, atgūstot labsajūtu.

Ja tas šķiet noderīgi, ja vēlies veltīt laiku sev un savai veselībai, tad piesakies š.g. 22.janvārī uz dienas nometni, kurā trīs nodarbībās būs iespēja:

-Izprast un praktiski izmēģināt kas ir apzinātība jeb kā izslēgt autopilotu savā dzīvē un vairot labsajūtu.
-Apzināties kā mijiedarbojas sajūtas, emocijas, ķermenis un pašpieredze, apgūstot tehnikas trauksmes un stresa mazināšanai.
-Uzzināt un izmēģināt sev noderīgus paņēmienus kā izprast savas dzīves un darba situācijas, lai novērstu bailes un raizes, kas var traucēt kā dzīvē, tā darbā   sasniegt labus rezultātus.


Nodarbības norisināsies zaļajā režīmā Ogrē, Brīvības ielā 44, Oveselība telpā. Sākums pl.9.00. Vietu skaits grupā ļoti ierobežots, tāpēc pieteikšanās obligāta, sūtot pieteikumu uz e-pastu

Pēc otrās nodarbības pl.13.00 dalībniekiem būs iespēja kopā ar uztura speciālisti piedalīties gatavošanas meistarklasē, kopā pagatavot, kā arī nobaudīt spēcinošu trīs kārtu brīvdienu maltīti.

Atbalsta grupu nodarbības cikls stresa mazināšanai, veselīga dzīvesveida atjaunošanai un veselīgu un ekanomisku maltīšu gatavošanas meistarklase tiek īstenotas ESF projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?