Tie veicina stresu, bet līdz ar to – arī labsajūtas, dzīves kvalitātes pasliktināšanos. Lai no tā izvairītos, ikdienā ieteicams ievērot ne vien ķermeņa, bet arī domu higiēnu.
Ja vēl ne tik senā pagātnē lielākā vērtība bija prasme iegūt nepieciešamo informāciju, tagad zelta vērta ir prasme izvairīties no liekās. Tāpēc tieši domu higiēnai ir veltīts ONSC veselības veicināšanas nodaļas Oveselība atbalsta grupu nodarbību cikls stresa mazināšanai un veselīga dzīvesveida atjaunošanai.
Šo ciklu veidos trīs bezmaksas nodarbības, kas norisināsies tiešsaistē 10., 17. un 24.maijā laikā no plkst. 19.00 līdz 21.00. To mērķis ir nodrošināt Ogres novada iedzīvotājiem zināšanu un tehniku kopumu, kas iemāca valdīt pār savām domām, kā arī iepazīt, sakārot un attīstīt savu iekšējo pasauli, tā uzlabojot kopējo labsajūtu.
Tāpēc šajās nodarbībās tiks apskatītas vairākas tēmas:
-Kas ir apzinātība jeb kā izslēgt autopilotu savā dzīvē?
-Kā mijiedarbojas sajūtas, emocijas, ķermenis un pašpieredze jeb kā palīdzēt sev stresa un spriedzes situācijās?
-Kā izprast un novērst trauksmi, bailes un raizes dzīvē un darbā?
Nodarbības norisināsies tiešsaistes platformā Zoom. Saite uz tām tiks nosūtīta tikai reģistrētajiem dalībniekiem, tāpēc interesenti ir aicināti sūtīt pieteikumu uz e-pastu .
Būtiski – lai arī šīs nodarbības viena otru papildinās, katra no tām būs veltīta citai tēmai, tāpēc tām aicināti pieteikties arī tie interesenti, kuri visu ciklu apmeklēt nevarēs.
Nodarbības tiek īstenotas ESF projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.
Informāciju sagatavoja Oveselība