Pieprasītākās profesijas uz 04.10.2021. - brīvās darba vietas Ogres filiālē (TOP-10):
-būvstrādnieks – 33,
-palīgstrādnieks – 23,
-elektroatslēdznieks – 16,
-mazumtirdzniecības pārdevējs – 11,
-lauksaimniecības palīgstrādnieks – 9,
-elektriķis – 9,
-konditors – 7,
-iesaiņotājs (roku darbs) - 7,
-vispārējās vidējās izglītības skolotājs – 6,
-aprūpētājs – 7.
Informācija klientiem!
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 1.jūlija visās savās filiālēs atsāk reģistrēto klientu klātienes konsultācijas, ja tās ir paredzētas individuālajā darba meklēšanas plānā.
Trīs darba dienas pirms filiāles apmeklējuma NVA reģistrētais klients saņems īsziņu ar atgādinājumu par plānoto klātienes konsultāciju. Informāciju par klātienes apmeklējuma laiku NVA klients var uzzināt, autorizējoties NVA CV un vakanču portāla sadaļā “PROFILS” vai zvanot uz NVA informatīvo tālruni 80200206.
Klātienē NVA filiālēs tiks apkalpoti tikai reģistrētie klienti pēc iepriekšējā pieraksta, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus!
Klientam savā NVA filiālē jāierodas precīzi norādītajā laikā un klientu apkalpošanas telpā jāieiet tikai pēc uzaicinājuma. Atrodoties NVA telpās, jāizmanto mutes un deguna aizsegs, jāievēro divu metru distance, vēlams paņemt līdzi savu personisko pildspalvu.
Vēršam uzmanību! Iesniegumi bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai joprojām tiks pieņemti tikai attālināti! Ja nav iespējas elektroniski pieteikties bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam, aizpildītu iesniegumu Jūs varat nosūtīt pa pastu vai atstāt filiāles pastkastītē. Attālināti notiks arī karjeras konsultācijas.
Tālrunis saziņai ar Ogres filiāles nodarbinātības aģentiem 29289651, 29360872.