Pieprasītākās profesijas uz 11.10.2021 - brīvās darba vietas Ogres filiālē:
- būvstrādnieks - 33
- palīgstrādnieks – 24
- elektroatslēdznieks – 16
- mazumtirdzniecības veikala pārdevējs – 14
- elektriķis – 9
- lauksaimniecības palīgstrādnieks – 9
- iesaiņotājs (roku darba) – 7
- konditors – 7
- vispārējās vidējās izglītības skolotājs – 6
- aprūpētājs – 6
- apkopējs – 6
- mežstrādnieks - 6
Svarīgi! No 11.oktobra klientus NVA apkalpo attālināti- vairāk šeit:
Atgādinām, ka attālināti iesniegumu bezdarbnieka statusa piešķiršanai iespējams iesniegt arī oficiālajā elektroniskajā adresē valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Adresējot ziņojumu NVA filiālei, jāizvēlas iespēja “Izvēlies veidlapu”, jāklikšķina uz piedāvātās veidlapas, jāaizpilda informācija un jāpabeidz elektroniskās adreses ziņojuma nosūtīšana.
Ja klientam nav iespējas elektroniski pieteikties bezdarbnieka statusam, to var izdarīt, iesniegumu izdrukājot, aizpildot un ieliekot filiāles pastkastītē.
Tālrunis saziņai ar Ogres filiāles nodarbinātības aģentiem 29174980, 29360872.