Pieprasītākās profesijas uz 27.12.2021. - brīvās darba vietas Ogres filiālē (TOP-10):
-būvstrādnieks – 33,
-palīgstrādnieks – 22,
-mazumtirdzniecības pārdevējs – 15,
-elektroatslēdznieks – 10,
-aprūpētājs – 10,
-lauksaimniecības palīgstrādnieks – 9,
-elektriķis – 9,
-apkopējs – 9,
-noliktavas darbinieks – 5,
-ceha strādnieks – 5.
Sākot ar 2021.gada 11.oktobri, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) visus klientus apkalpo attālināti. Tiem NVA reģistrētajiem klientiem, kuriem Individuālajā darba meklēšanas plānā bija paredzēta klātienes konsultācija NVA, uz viņu norādītajiem tālruņa numuriem tiks nosūtīta īsziņa ar informāciju par attālinātu apkalpošanu, proti - Individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajā laikā NVA darbinieks sazināsies ar klientu un apkalpos viņu telefoniski.
Saziņai ar NVA darbiniekiem lūdzam izmantot tālruni un e-pastu, NVA pārvaldes un filiāļu kontaktinformācija pieejama tīmekļvietnē šeit:
Bezmaksas informatīvais tālrunis – 80200206, tālrunis Ogres filiālē 29289651, 29360872.
Aicinām NVA klientus izmantot elektroniskos pakalpojumus NVA CV un vakanču portālā (cvvp.nva.gov.lv). Autentificēties NVA CV un vakanču portālā var gan ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās bankas ikonas, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile.