-sezonas lauksaimniecības strādnieks – 75,
-lauksaimniecības palīgstrādnieks – 10,
-palīgstrādnieks – 9,
-apdares darbu strādnieks – 6,
-kokapstrādes iekārtu operators – 6,
-tirdzniecības pārdevējs – 5,
-traktortehnikas vadītājs – 5,
-kārtībnieks (iekšlietu jomā) - 4,
-kravas automobiļa vadītājs – 4,
-pasažieru vilciena konduktors (kontrolieris) - 4.
Informācija klientiem!
Ārkārtējās situācijas laikā līdz 6.aprīlim visiem Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) klientiem apkalpošana notiek tikai neklātienē. NVA reģistrētiem klientiem, kuri saņēmuši NVA īsziņu par to, ka klātienes apmeklējuma vietā notiks telefoniska saziņa, NVA filiāle klātienē nav jāapmeklē.
Tālrunis saziņai ar Ogres filiāles nodarbinātības aģentiem 29174980, 29289651.
Vēršam uzmanību!Iesniegumi bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai tiek pieņemti tikai attālināti. Ja nav iespējas elektroniski pieteikties bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam, aizpildītu iesniegumu Jūs varat nosūtīt pa pastu vai atstāt filiāles pastkastītē.