Ceturtdiena, 09.10.2025 22:22
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:22
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 29. marts, 2022 09:02

Nodarbinātības valsts aģentūras Ogres filiāle informē

Nodarbinātības valsts aģentūras Ogres filiāle informē
Otrdiena, 29. marts, 2022 09:02

Nodarbinātības valsts aģentūras Ogres filiāle informē

Kā informēja Indra Bleija, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Ogres filiāles vadītāja, reģistrēto bezdarbnieku skaits Ogres novadā uz pirmdienu, 28.martu – 1207, reģistrēto darba vietu skaits – 507, darba devēju skaits, kuri reģistrējuši brīvās darba vietas marta mēnesī – 61.

Pieprasītākās profesijas uz 28.03.2022. - brīvās darba vietas Ogres filiālē (TOP-10):
-sezonas lauksaimniecības strādnieks – 105,
-ēdināšanas uzņēmuma kasieris-pārdevējs – 20,
-ēkas un teritorijas dežurants – 20,
-apkopējs – 18,
-būvstrādnieks – 17,
-palīgstrādnieks – 16,
-siltumnīcas strādnieks – 15,
-pavārs – 12,
-aprūpētājs – 11,
-betonētājs – 10.

Sākot ar 2021.gada 11.oktobri, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) visus klientus apkalpo attālināti. Tiem NVA reģistrētajiem klientiem, kuriem Individuālajā darba meklēšanas plānā bija paredzēta klātienes konsultācija NVA, uz viņu norādītajiem tālruņa numuriem tiks nosūtīta īsziņa ar informāciju par attālinātu apkalpošanu, proti - Individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajā laikā NVA darbinieks sazināsies ar klientu un apkalpos viņu telefoniski.

Saziņai ar NVA darbiniekiem lūdzam izmantot tālruni un e-pastu, NVA pārvaldes un filiāļu kontaktinformācija pieejama tīmekļvietnē.

Bezmaksas informatīvais tālrunis – 80200206, tālrunis Ogres filiālē 29289651, 29360872.

Aicinām NVA klientus izmantot elektroniskos pakalpojumus NVA CV un vakanču portālā (cvvp.nva.gov.lv). Autentificēties NVA CV un vakanču portālā var gan ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās bankas ikonas, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?