Kā informēja Indra Bleija, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Ogres filiāles vadītāja, reģistrēto bezdarbnieku skaits Ogres novadā uz pirmdienu, 2. maiju– 1157, reģistrēto darba vietu skaits – 423, darba devēju skaits, kuri reģistrējuši brīvās darba vietas aprīlī – 48.

Pieprasītākās profesijas uz 02.05.2022. - brīvās darba vietas Ogres filiālē (TOP-10):

-sezonas lauksaimniecības strādnieks – 81,
-siltumnīcas strādnieks – 20,
-būvstrādnieks – 17,
-pavārs -14,
-apkopējs – 14,
-mazumtirdzniecības veikala pārdevējs – 14,
-mežstrādnieks – 12,
-kūdras ieguves palīgstrādnieks – 10,
-ēku celtnieks – 10,
-betonētājs – 10.

No 1.aprīļa visas Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles atsāk klientu apkalpošanu klātienē, kas tika pārtraukta, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību. Iesniegumi bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai arī pēc 1.aprīļa ir jāiesniedz attālināti.

Klientam, kuram ir ieplānota klātienes konsultācija, NVA filiālē jāierodas precīzi individuālajā darba meklēšanas plānā norādītajā laikā un klientu apkalpošanas telpā jāieiet pēc uzaicinājuma. Covid-19 izplatības ierobežošanai iepriekš noteiktās prasības obligāti lietot mutes un deguna aizsegu, kā arī ieturēt divu metru distanci nav jāievēro.

Atgādinām, ka NVA filiāles no pirmdienas līdz ceturtdienai klientus apkalpo no plkst. 9.00 līdz 16.30, bet piektdienās - no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Bezmaksas informatīvais tālrunis – 80200206, tālrunis Ogres filiālē 29289651, 29360872.

