Nodarbinātības valsts aģentūras Ogres filiāle informē

Kā informēja Indra Bleija, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Ogres filiāles vadītāja, reģistrēto bezdarbnieku skaits NVA Ogres filiālē uz trešdienu, 10.martu- 1831,reģistrēto brīvo darba vietu skaits – 168,darba devēju skaits, kuri reģistrējuši brīvās darba vietas februārī – 19.

Pieprasītākās profesijas uz 10.03.2021. - brīvās darba vietas Ogres filiālē (TOP-10):

-sezonas lauksaimniecības strādnieks – 75,
-apdares darbu strādnieks – 6,
-kokapstrādes iekārtu operators – 6,
-lauksaimniecības palīgstrādnieks – 6,
-kravas automobiļa vadītājs – 6,
-palīgstrādnieks – 6,
-traktortehnikas vadītājs – 5,
-mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 4,
-kārtībnieks (iekšlietu jomā) - 4,
-pasažieru vilciena konduktors (kontrolieris) – 4.

Informācija klientiem!

Ārkārtējās situācijas laikā līdz 6.aprīlim visiem Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) klientiem apkalpošana notiek tikai neklātienē. NVA reģistrētiem klientiem, kuri saņēmuši NVA īsziņu par to, ka klātienes apmeklējuma vietā notiks telefoniska saziņa, NVA filiāle klātienē nav jāapmeklē.

Tālrunis saziņai ar Ogres filiāles nodarbinātības aģentiem 29174980, 29289651.

Vēršam uzmanību!Iesniegumi bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai tiek pieņemti tikai attālināti. Ja nav iespējas elektroniski pieteikties bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam, aizpildītu iesniegumu Jūs varat nosūtīt pa pastu vai atstāt filiāles pastkastītē.

