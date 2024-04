Nodarbinātības valsts aģentūras Ogres filiāle informē

Pieprasītākās profesijas uz 20.03.2023. - brīvās darba vietas Ogres filiālē (TOP-10):



-sezonas lauksaimniecības strādnieks - 110,

-ceļu būves palīgstrādnieks - 21,

-palīgstrādnieks - 8,

-elektriķis - 5,

-elektronikas montētājs - 5,

-pirmsskolas izglītības skolotājs - 4,

-automatizētās/montāžas līnijas operators - 4,

-mazumtirdzniecības veikala pārdevējs - 4,

-vispārējās pamatizglītības skolotājs - 4,

-izglītības un skolu psihologs - 3,

-sociālais darbinieks - 3,

-pārdošanas speciālists - 3,

-intervētājs - 3,

-vilcējautomobiļa vadītājs - 3.

No 2022.gada 1.aprīļa visas Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles atsāk klientu apkalpošanu klātienē, kas tika pārtraukta, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību. Iesniegumi bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai arī pēc 2022.gada 1.aprīļa ir jāiesniedz attālināti.

Klientam, kuram ir ieplānota klātienes konsultācija, NVA filiālē jāierodas precīzi individuālajā darba meklēšanas plānā norādītajā laikā un klientu apkalpošanas telpā jāieiet pēc uzaicinājuma. Covid-19 izplatības ierobežošanai iepriekš noteiktās prasības obligāti lietot mutes un deguna aizsegu, kā arī ieturēt divu metru distanci nav jāievēro.

Atgādinām, ka NVA filiāles no pirmdienas līdz ceturtdienai klientus apkalpo no plkst. 9.00 līdz 16.30, bet piektdienās - no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Bezmaksas informatīvais tālrunis – 80200206, tālrunis Ogres filiālē 29174980, 29360872.