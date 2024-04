Nodarbinātības valsts aģentūras Ogres filiāle informē

Pieprasītākās profesijas uz 27.03.2023. - brīvās darba vietas Ogres filiālē (TOP-10):



-sezonas lauksaimniecības strādnieks - 110,

-ceļu būves palīgstrādnieks - 21,

-palīgstrādnieks - 9,

-mazumtirdzniecības veikala pārdevējs - 5,

-elektronikas montētājs - 5,

-elektriķis - 5,

-intervētājs - 4,

-automatizētās/montāžas līnijas operators - 4,

-vispārējās pamatizglītības skolotājs - 4,

-pirmsskolas izglītības skolotājs - 4.

Lai iegūtu bezdarbnieka statusu persona:

-var pieteikties, aizpildot iesniegumu NVA CV un vakanču portālā

-var pieteikties, izmantojot tiešsaistes formu e-adresē

-var pieteikties, atsūtot izvēlētajai NVA filiālei elektroniskajā pastā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesnieguma veidlapu;

-var pieteikties, atsūtot izvēlētajai NVA filiālei pa pastu vai ievietojot filiāles pastkastē aizpildītu un parakstītu iesnieguma veidlapu;

-var iesniegt Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros

Iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai šeit:

Atgādinām, ka NVA filiāles no pirmdienas līdz ceturtdienai klientus apkalpo no plkst. 9.00 līdz 16.30, bet piektdienās - no plkst. 9.00 līdz 15.00. Bezmaksas informatīvais tālrunis – 80200206, tālrunis Ogres filiālē 29174980, 29360872.