Kā informēja Indra Bleija, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Ogres filiāles vadītāja, reģistrēto bezdarbnieku skaits NVA Ogres filiālē uz pirmdienu, 26.aprīli– 1722,reģistrēto brīvo darba vietu skaits – 237,darba devēju skaits, kuri reģistrējuši brīvās darba vietas aprīlī – 23.

Pieprasītākās profesijas uz 26.04.2021. - brīvās darba vietas Ogres filiālē (TOP-10):

-sezonas lauksaimniecības strādnieks – 106,
-elektriķis – 19,
-mazumtirdzniecības pārdevējs – 8,
-apdares darbu strādnieks – 6,
-kokapstrādes iekārtu operators – 6,
-gaļas apstrādes iekārtu operators – 5,
-lauksaimniecības palīgstrādnieks – 5,
-automobiļa vadītājs – 5,
-konditors – 4,
-pavārs - 4.

NVA uzsāk sezonas darbu akciju šeit:


Informācija klientiem!

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) klientiem apkalpošana notiek tikai neklātienē. NVA reģistrētiem klientiem, kuri saņēmuši NVA īsziņu par to, ka klātienes apmeklējuma vietā notiks telefoniska saziņa, NVA filiāle klātienē nav jāapmeklē.

Tālrunis saziņai ar Ogres filiāles nodarbinātības aģentiem 29174980, 29289651.

Vēršam uzmanību!Iesniegumi bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai tiek pieņemti tikai attālināti. Ja nav iespējas elektroniski pieteikties bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam, aizpildītu iesniegumu Jūs varat nosūtīt pa pastu vai atstāt filiāles pastkastītē.

