Vienlaikus nodarbināto skaits vecumā no 15 līdz 74 gadiem pagājušajā gadā palielinājies par 0,6% jeb 5600. Lielākais nodarbināto skaita palielinājums bija vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, automobiļu un motociklu remonta, kā arī profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē.
Tajā pašā laikā nodarbināto skaits vecuma grupā no 75 līdz 89 gadiem 2025. gadā bija 6600.
2025. gadā nodarbinātības līmenis jauniešiem jeb iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem bija 30,8%, kas, salīdzinot ar 2024. gadu, ir palielinājies par 0,9 procentpunktiem. Nodarbināti pērn bija 57 600 jauniešu, kamēr 2024. gadā - 56 200.
Pagājušajā gadā 45 500 nodarbināto strādāja arī blakusdarbā, proti, līdzās pamatdarbam strādāja vēl kādā darbavietā vai veica dažādus gadījuma darbus un guva papildu ienākumus. Tas ir par 2100 jeb 4,8% vairāk nekā 2024. gadā. Blakusdarbā strādājošo īpatsvars 2025. gadā bija 5,2%, kas ir par 0,2 procentpunktiem vairāk nekā 2024. gadā.
Sievietes biežāk nekā vīrieši strādāja blakusdarbā - attiecīgi 26 300 un 19 200.
Blakusdarbā nodarbinātie visbiežāk nostrādāja vienu līdz desmit stundas (39,1%), bet 26,2% nostrādāja 11-20 stundas.
2025. gadā 65 800 iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem bija bezdarbnieki, kas ir par 500 jeb 0,7% vairāk nekā 2024. gadā, bet bezdarba līmenis pēdējos divos gados bijis bez izmaiņām, veidojot 6,9%. Sievietēm bezdarba līmenis joprojām saglabājas zemāks nekā vīriešiem - attiecīgi 6,1% un 7,7%.
Pērn, salīdzinot ar 2024. gadu, par 2600 samazinājās bezdarbnieku skaits, kas bija bez darba līdz pieciem mēnešiem, ieskaitot, un veidoja 30 900 jeb 47,3%, bet par 1700 palielinājās bezdarbnieku skaits, kuri bija bez darba sešus līdz 11 mēnešus, sasniedzot 12 200 jeb 18,7%. Ilgstošo bezdarbnieku, kuri nevar atrast darbu gadu vai ilgāk, skaits gada laikā palielinājās par 1200 un 2025. gadā bija 22 100 jeb 33,9% no visiem bezdarbniekiem, kamēr 2024. gadā - 21 000 jeb 32,3%.
2025. gadā bezdarba līmenis jauniešiem jeb iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem bija 14,8%, kas ir par 1,2 procentpunktiem vairāk nekā pirms gada. No visiem bezdarbniekiem 10 000 jeb 15,2% bija jaunieši. Gada laikā jauniešu bezdarbnieku skaits ir palielinājies par 1200, bet īpatsvars kopējā bezdarbnieku skaitā - par 1,7 procentpunktiem.
Pagājušajā gadā 30,7% jeb 420 100 iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem bija ekonomiski neaktīvi, tostarp 162 600 vecuma grupā no 65 līdz 74 gadiem jeb 38,7% no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju kopskaita, proti, nebija nodarbināti un aktīvi nemeklēja darbu. Salīdzinot ar 2024. gadu, ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 9200 jeb 2,1%.
Statistikas pārvaldē arī informē, ka pērn ceturtajā eturksnī Latvijā bija nodarbināti 882 800 iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas ir par 9300 mazāk nekā trešajā ceturksnī. Nodarbinātības līmenis bija 64,8%, kas ir par 0,4 procentpunktiem mazāk nekā trešajā ceturksnī. Vīriešu nodarbinātības līmenis bija par 3,3 procentpunktiem augstāks nekā sieviešu - attiecīgi 66,5% un 63,2%.
2025. gada ceturtajā ceturksnī nodarbināto jauniešu skaits, salīdzinot ar trešo ceturksni, samazinājās par 9700 jeb 15,1% un bija 54 500. Nodarbinātības līmenis šajā vecuma grupā samazinājās par 5,1 procentpunktu un ceturtajā ceturksnī bija 29%.
Dati arī liecina, ka 45 100 jeb 5,1% nodarbināto 2025. gada pēdējā ceturksnī strādāja blakusdarbā, kas ir par 8200 jeb 22,3% vairāk nekā 2025. gada trešajā ceturksnī. Sievietes blakusdarbus veica biežāk nekā vīrieši.
Pērn ceturtajā ceturksnī bezdarba līmenis Latvijā bija 6,7%, kas ir par 0,2 procentpunktiem mazāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Bez darba bija 63 800 iedzīvotāju, kas ir par 2400 jeb 3,6% mazāk nekā trešajā ceturksnī. Bezdarbnieku vīriešu skaits samazinājās par 2200 jeb 5,8%, bet sieviešu - par 200 jeb 0,8%.
2025. gada ceturtajā ceturksnī 32 500 jeb 51,7% bezdarbnieku bija bez darba līdz pieciem mēnešiem, ieskaitot, kamēr trešajā ceturksnī tādu bija 28 900 tūkstoši jeb 44,1%, bet 12 300 jeb 19,6% bija bez darba sešus līdz 11 mēnešus, kamēr trešajā ceturksnī - 10 500 jeb 16,1%. Savukārt ilgstošo bezdarbnieku jeb tādu, kas bez darba ir 12 mēnešus un ilgāk, skaitā bija vērojams samazinājums par 8100 jeb 11,2 procentpunktiem. Pērn ceturtajā ceturksnī bija 18 000 ilgstošo bezdarbnieku, kamēr trešajā ceturksnī - 26 200, bet to īpatsvars bezdarbnieku skaitā bija 28,7%, kamēr trešajā ceturksnī - 39,9%.
Pērn ceturtajā ceturksnī jauniešu bezdarba līmenis bija 13,5%, kas ir par 1,4 procentpunktiem vairāk nekā trešajā ceturksnī. Jauniešu bezdarbnieku skaits samazinājās par 300 un bija 8500 jeb 13,3% no kopējā bezdarbnieku skaita.
2025. gada ceturtajā ceturksnī 30,6% jeb 416 800 iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā bija ekonomiski neaktīvi. Salīdzinot ar trešo ceturksni, ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits palielinājās par 6200 jeb 1,5%.