Kā pieteikties?
Lai piedalītos akcijā, Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta iedzīvotājiem no 2. līdz 8. aprīlim jāpiesakās, norādot savu adresi un aptuveno atkritumu daudzumu, ko plānots nodot. Saņemot pieteikumus, “CleanR” izveidos maršrutu, lai apbraukātu katru no adresēm un savāktu norādītos atkritumus.
Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji akcijai “Tīrmāja” var pieteikties, sazinoties ar savu nama apsaimniekotāju, savukārt privātmāju iedzīvotāji aicināti noformēt pieteikumu klientu pašapkalpošanās portālā www.manai.videi.lv.
Visi izvedamie nestandarta atkritumi jāsagatavo izvešanai iepriekšējās dienas vakarā vai akcijas “Tīrmāja” dienā līdz pulksten 6.00 no rīta. Daudzdzīvokļu nama iedzīvotājiem atkritumi jānovieto blakus atkritumu konteineriem. Privātmāju iedzīvotājiem nododamie atkritumi jāizliek vietā, kur parasti tiek izstumti konteineri izvešanas dienā.
“Iepriekšējā akcijas “Tīrmāja” pavasara sezonā iedzīvotāji nodeva vairākus simtus tonnu šķirotu atkritumu, kuri citkārt varētu būt nonākuši neatbilstošās vietās, tā zaudējot iespēju tos izmantot atkārtoti. Redzams, ka sabiedrība šo iniciatīvu novērtē, jo tā ļauj vienkārši un atbildīgi atbrīvoties no liekā, vienlaikus rūpējoties gan par tīrāku vidi, gan ilgtspējīgu resursu izmantošanu. Tāpēc arī šoreiz iedzīvotāji tiek īpaši aicināti iesaistīties, lai kopīgi uzlabotu rezultātus un veidotu sakoptāku nākotni,” uzsver “CleanR” operacionālās vadības direktore Liene Rumpane.
Ko var nodot?
Akcijā “Tīrmāja” iedzīvotāji bez maksas var nodot jebkura veida un izmēra neizjauktu elektrotehniku, piemēram, matu fēnus, printerus, ledusskapjus, gludekļus, mikroviļņu krāsnis. Arī tekstilu, piemēram, apģērbu, apavus un mājas tekstilu (aizkarus, gultasveļu, galdautus), ko obligāti jāievieto cieši aizsietā maisā. Tekstilam jābūt labā stāvoklī, drēbēm un apaviem jābūt tīriem, sausiem, bez pelējuma pazīmēm un derīgiem lietošanai kādam citam. Stikla iepakojumu – kastē vai maisā ievietotas tukšas stikla pudeles un burkas. Vēršam uzmanību, ka akcijā netiks pieņemts spoguļstikls, siltumnīcu vai māju logu stikli u.tml. Plastmasas, papīra un kartona iepakojumu jāievieto kastē vai maisā, piemēram, sausu, pašiem nevajadzīgu, aprakstītu rakstāmpapīru, vecus katalogus, bukletus, avīzes, žurnālus, grāmatas, papīra iesaiņojumus un līdzīgus papīra izstrādājumus.
Škiro atkritumus arī ikdienā
Papildus šai akcijai, ikdienā Ogres novadā darbojas šķiroto atkritumu savākšanas laukumi, viens no tiem arī Tīnūžu pagastā – "Kaparāmuru karjers - Ezeri", Tīnūžu pagasts, Ogres novads, kuru apsaimnieko “CleanR”.
Šajā laukumā iedzīvotāji var šķirot atkritumus, daļu nodot bez maksas (četras vieglā auto riepas gadā, tekstils, elektrotehnika, iepakojums, stikla iepakojums u.c.), daļu par maksu (lielgabarīta atkritumi, būvniecības atkritumi u.c.), tāpat tur darbojas arī 2025. gada nogalē atvērtais bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukums. “CleanR” aicina iedzīvotājus izmantot šķirošanas iespējas ne tikai akcijas “Tīrmāja” laikā, bet arī ikdienā.
Uzņēmums “Zaļā josta” atgādina, ka elektrotehniku nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, jo tā satur dažādus metālus – zeltu, platīnu, toksiskos smagos metālus, piemēram, dzīvsudrabu, varu un svinu. Ja bīstamie atkritumi nonāk vidē, tie var piesārņot gruntsūdeņus un apdraudēt cilvēku un dzīvnieku veselību. Savukārt “CleanR” pārstrādes punktos nodotās ierīces izjauc un sašķiro atbilstoši komponentēm – tās tiek pārstrādātas, lai pēc tam atkal izmantotu ražošanā.