Nodod nevajadzīgo! Ikšķilē un Tīnūžu pagastā notiks akcija “Tīrmāja”

Lai piedalītos akcijā, Ikšķiles un Tīnūžu pagasta iedzīvotāji aicināti no 10. līdz 16. septembrim pieteikt savu adresi, norādot arī aptuveno atkritumu daudzumu, ko plānots nodot. Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji akcijai var pieteikties, sazinoties ar sava nama apsaimniekotāju, savukārt privātmāju iedzīvotāji – klientu pašapkalpošanās portālā www.manai.videi.lv. Saņemot pieteikumus, “CleanR” izveidos maršrutu, lai 19. septembrī apbraukātu iepriekš pieteiktās adreses un savāktu norādītos atkritumus.
Iedzīvotāji ikdienā izmanto arvien vairāk ierīču ar litija akumulatoriem – telefonus, rotaļlietas, elektriskās zobu birstes, elektroniskās cigaretes un citas ierīces. Nonākot sadzīves atkritumos, bojāti akumulatori presēšanas laikā var aizdegties, radot ugunsgrēka risku atkritumu vedējos, šķirošanas līnijās un poligonos, apdraudot tehniku, vidi un cilvēkus. “Tīrmājas” akcijas mērķis ir sniegt iedzīvotājiem iespēju videi draudzīgā veidā atbrīvoties no mājsaimniecībā uzkrātajiem un ikdienā vairs nevajadzīgajiem priekšmetiem un materiāliem, veicinot to pareizu šķirošanu un nodošanu turpmākai pārstrādei.
Ko un kā varēs nodot?
Elektrotehniku varēs nodot neizjauktā veidā. Tā var būt gan neliela sadzīves tehnika un elektroierīces, piemēram, telefoni, lādētāji, fēni, gludekļi un datori, gan lielāka izmēra sadzīves tehnika.
Tekstils jāievieto cieši aizsietā maisā. Apģērbam, apaviem un mājas tekstilam jābūt tīram, sausam, bez pelējuma pazīmēm un derīgam turpmākai lietošanai.
Stikla iepakojumu – tukšas stikla pudeles un burkas – aicinām ievietot kastē vai maisā. Akcijā nevarēs nodot spoguļstiklu, siltumnīcu un logu stiklu vai citus stikla izstrādājumus, kas nav iepakojums.
Bez maksas varēs nodot arī riepas
19. septembrī iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas nodot arī nolietotas vieglās automašīnas riepas. Tās varēs nogādāt šķiroto atkritumu savākšanas laukumā “Kaparāmuru karjers–Ezeri” no plkst. 9.00 līdz 15.00. Riepām jābūt bez diskiem, tīrām, nekrāsotām un bez dubļiem vai melnzemes.